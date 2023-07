Su RaiPlay c’è una commedia italiana deliziosa, un’opera prima profonda e malinconica

Cerchi un film da vedere leggero e malinconico e ami le opere prime? Su RaiPlay c’è una commedia italiana, una pellicola deliziosa e delicata. Si intitola Magari ed è il debutto alla regia di Ginevra Elkann, già produttrice cinematografica.

Su RaiPlay una commedia italiana deliziosa

Magari è un film del 2019 ed è stato presentato al Festival di Locarno come lungometraggio d’apertura. La pellicola affronta tematiche come l’infanzia, la famiglia e l’accettazione di sé in modo poetico e delicato. La nipote di Gianni Agnelli è riuscita a creare un’atmosfera nostalgica e malinconica, particolarmente coinvolgente.

Ginevra Elkann è stata candidata al David di Donatello come Miglior regista esordiente, mentre Alba Rohrwacher ha ottenuto una candidatura come Migliore attrice non protagonista. Nel 2020, il film ha ricevuto anche una candidatura al Ciak d’oro come migliore opera prima. La regista esordiente ha lavorato come assistente alla regia per Bernardo Bertolucci nel film L’assedio del 1998 e come assistente video per Anthony Minghella nel film Il talento di Mr. Ripley del 1999.

Il film su RaiPlay si basa sui ricordi e sulla nostalgia, con al centro il concetto di famiglia, e soprattutto le fantasie sulla famiglia perfetta a cui aneliamo da bambini. Magari parla di adulti imperfetti, che cercano di fare del proprio meglio. Nel cast vi sono, tra gli altri, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Milo Roussel, Ettore Giustiniani.

La trama del film Magari

I tre fratelli Alma, Jean e Sebastiano, vengono trasferiti da Parigi, città in cui vivono nel sicuro ambiente altoborghese della madre, a casa di Carlo, padre italiano assente, anticonformista e incapace di badare a se stesso. Durante le vacanze di Natale al mare con Carlo e la sua collaboratrice Benedetta, le tensioni di famiglia esplodono.

Carlo però dimostra ai figli di essere un padre inaffidabile ma incredibilmente carismatico. E la piccola Alma continua a credere profondamente che un giorno, magari, la sua famiglia potrà tornare unita.

Guarda il trailer