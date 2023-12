Su RaiPlay c’è una commedia che racconta con intensità e leggerezza il disturbo mentale

Stai cercando un film drammatico e sentimentale da vedere stasera, in grado di farti riflettere? Su RaiPlay c’è una commedia che racconta con intensità e leggerezza un tema delicato come il disturbo mentale. Si intitola Marilyn ha gli occhi neri ed è interpretata da due attori italiani amatissimi.

Su RaiPlay una commedia sul disturbo mentale

Marilyn ha gli occhi neri è un film del 2021 diretto da Simone Godano (regista di Moglie e marito con Kasia Smutniak e Francesco Favino). Ha come protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone ed è ambientato in un centro per persone affette da disagi psichici.

La pellicola tratteggia con efficacia personaggi complicati e autolesionisti ma che riescono sempre a strappare un sorriso. Marilyn ha gli occhi neri vuole anche far riflettere sull’incomunicabilità ci circonda, invitando lo spettatore a interrogarsi sul significato del concetto di normalità.

Di nuovo insieme dopo la serie 1992, Stefano Accorsi e Miriam Leone sono una coppia perfetta, molto credibili nell’affrontare un tema importante come quello del disagio psichico. Una curiosità: Miriam Leone, nota per i suoi straordinari occhi verdi, ha recitato per tutto il film con un paio di lentine nere.

Della colonna sonora fa parte il brano originale Nei tuoi occhi, scritto e cantato da Francesca Michielin, candidato al David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Il film ha ricevuto anche il Globo d’oro come miglior commedia del 2022 e il Ciak d’oro a Stefano Accorsi come miglior attore.

La trama del film Marilyn ha gli occhi neri

Clara (Miriam Leone) è una mitomane, talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego (Stefano Accorsi) è il suo contrario, un uomo nevrotico, con varie psicosi e continui attacchi d’ira.

Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non hanno alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l’unione può portare a risultati incredibili. E chissà, magari anche all’amore.

Guarda il trailer