Vuoi guardare stasera un film italiano delicato poco conosciuto? Su RaiPlay c’è una commedia al femminile che celebra la forza delle donne del Sud. Si intitola Sulla giostra e parla di sentimenti, tradizioni, tenacia e coraggio.

Sulla giostra è un film del 2021 diretto dalla regista e sceneggiatrice Giorgia Cecere (In un posto bellissimo). Racconta la storia di una donna che ritorna nella propria terra d’origine, il Salento. Protagoniste della pellicola su RaiPlay sono due donne diverse e, ognuna a suo modo, indimenticabili. Anche grazie all’interpretazione straordinaria delle attrici Claudia Gerini e Lucia Sardo.

Irene (Claudia Gerini) e Ada (Lucia Sardo) sono due personaggi femminili che affrontano la vita in modo completamente opposto. Irene è inquieta, fredda, nervosa, con un continuo bisogno di tenere tutto controllo. Ada è semplice, saggia e testarda. Rappresenta i ricordi, è legata alla terra, alle sue radici. È una donna sola, ma ironica, forte e tenace.

La trama del film Sulla giostra

Irene ha lasciato il Salento per trasferirsi a Roma, dove si è dedicata alla carriera e gestisce una casa di produzione. È separata dal marito e ha un figlio adolescente. Irene deve far ritorno nella cittadina dove è nata a causa di un problema economico e lì ritrova Ada, l’anziana governante. La donna non vuole lasciare la casa in cui vive ormai da tanti anni che Irene invece vuole vendere.

Ada rifiuta così di consegnare le chiavi all’agente immobiliare Gianni incaricato della vendita della casa. Lo sforzo di Irene è convincere Ada a traslocare. Crede di potersela cavare in un paio di giorni, invece la disputa sarà più lunga e impegnativa, per una serie di eventi inaspettati. Durante la sua permanenza, grazie ad Ada e a Gianni, Irene scoprirà come poter ricominciare una nuova vita riscoprendo la bellezza delle piccole cose.

