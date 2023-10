Su RaiPlay c’è una brillante commedia degli equivoci francese che mescola pathos e risate

Cerchi un film divertente e profondo allo stesso tempo da vedere stasera? Su RaiPlay c’è una brillante commedia degli equivoci che mescola lacrime e risate. Si intitola Il meglio deve ancora venire e parla di amicizia e di malattia.

Su RaiPlay una brillante commedia degli equivoci

Il meglio deve ancora venire è un film francese del 2019 firmato e diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière. La pellicola, presentata alla XIV Festa del cinema di Roma, ha due protagonisti irresistibili ed è incentrata sul senso dell’amicizia e della morte.

Arthur e César sono grandi amici di vecchia data, dai caratteri decisamente diversi. A seguito di un colossale malinteso entrambi si convincono che l’altro abbia una grave malattia. Decidono così di riprendersi il tempo perduto e godersi insieme i giorni che verranno, tra i ricordi del passato e nuove avventure che lasceranno un segno profondo.

Protagonisti i due attori francesi Fabrice Luchini e Patrick Bruel, già visti insieme in Cena tra amici, sempre per la regia di La Patellière e Delaporte. Luchini, volto noto del cinema francese, ha vinto la Coppa Volpi alla 72ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il film La corte di Christian Vincent. Bruel lavora anche come cantante e presentatore. Nel cast anche Martina Garcia, Thierry Godard, Pascale Arbillot, André Marcon, Zineb Triki, Jean-Marie Winling.

La trama del film Il meglio deve ancora venire

Arthur e César sono amici dai tempi del collegio. Hanno caratteri opposti. Arthur è un ricercatore medico puntiglioso e ossessionato dal rispetto delle regole. César è un guascone sconsiderato e trasgressivo che è appena stato sfrattato da casa.

Per un equivoco, Arthur viene a conoscenza della grave malattia di César, e César si convince che sia Arthur a trovarsi in punto di morte. Da quel momento i due faranno a gara per realizzare i desideri finali l’uno dell’altro, anche quelli più lontani dal proprio gusto personale.

