Su RaiPlay c’è una bella commedia sentimentale firmata da un maestro della cinematografia mondiale

Se ami i film romantici non puoi perdere o devi assolutamente rivedere questa pellicola. Su RaiPlay c’è una commedia sentimentale firmata da un maestro della cinematografia mondiale. Si tratta di Un giorno di pioggia a New York e racconta una sola giornata nella Grande Mela.

Su RaiPlay una commedia sentimentale ambientata a New York

Un giorno di pioggia a New York è un film del 2019 diretto da Woody Allen in cui il regista torna a parlare della sua città attraverso gli occhi di due giovani studenti. Una storia che dietro l’apparente leggerezza nasconde – come quasi sempre accade con il grande regista – domande non banali sulla vita.

Allen dirige benissimo i giovani protagonisti Timothée Chalamet, Elle Fanning e Selena Gomez. Gli altri attori sono Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber, Annaleigh Ashford e Rebecca Hall. La bellissima fotografia è firmata da Vittorio Storaro. La commedia romantica -l’uscita era prevista nel 2018. ha avuto un iter distributivo molto travagliato a causa delle polemiche sulle accuse di molestie sessuali mosse a carico del regista.

La trama del film Un giorno di pioggia a New York

Il film ora su RaiPlay racconta la storia di due fidanzatini del college, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning). I loro piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città. I due, fin dal loro arrivo a New York, si ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzarre avventure, ciascuno per conto proprio.

L’occasione del viaggio della coppia nasce da un compito che viene assegnato ad Ashleigh dal giornale del college: intervistare a Manhattan il suo regista preferito, Roland Pollard (Liev Schreiber).

Mentre Ashleigh incontra anche il tormentato sceneggiatore Ted Davidoff (Jude Law) e il famoso attore sudamericano Francisco Vega (Diego Luna), Gatsby viene convinto ad interpretare un piccolo ruolo in un film con anche una scena in cui deve baciare una donna, che altri non è se non Chan (Selena Gomez), la sorella minore della sua ex fidanzata Amy.

