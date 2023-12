Su RaiPlay c’è una bella commedia italiana natalizia sull’Italia multietnica e solidale

Stai cercando un film per ridere e pensare sull’Italia di oggi e vuoi trascorrere una serata di puro relax? Su RaiPlay c’è una commedia italiana natalizia multietnica, una favola leggera e divertente. Si intitola Non c’è più religione e tratta temi sociali importanti con tocco lieve.

Su RaiPlay una commedia italiana natalizia

Non c’è più religione è un film del 2016 diretto da Luca Miniero, regista dei grandi successi Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. La pellicola è stata girata interamente in Puglia, tra i comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e sulle Isole Tremiti.

Protagonisti del film alcuni attori cari al regista come Claudio Bisio e Angela Finocchiaro. Con loro recita anche Alessandro Gassman, nei panni di un inverosimile capo della comunità musulmana. Completano il cast anche Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Mi chiamo Maya), Giovanni Cacioppo (Lucignolo, La leggenda di Al, John e Jack), Nabiha Akkari (Ma che bella giornata, Lezioni di cioccolato).

Il film su RaiPlay è una favola leggera, mai volgare, che vuole far riflettere su temi sensibili come l’integrazione e la denatalità.

La trama del film Non c’è più religione

A Porto Buio, una piccolissima isola del Mediterraneo, non si registrano nascite di bambini da molto tempo. A Natale si cercano i protagonisti del presepe vivente, antica tradizione del posto, ma il Gesù Bambino “titolare” è ormai cresciuto e non può più interpretare il ruolo. Il sindaco Cecco si fa carico di trovare un neonato e si rivolge alla comunità islamica dove c’è Marchetto, detto Bilal, suo amico di infanzia, convertito alla fede musulmana per amore della moglie Aida.

Bilal promette al sindaco che sarà suo figlio, che nascerà proprio a Natale, a fare il Bambinello nel presepe, ma in cambio pretende tutta una serie di concessioni. Chiude il cerchio suor Marta, amica d’infanzia di Cecco e Bilal, poi diventata monaca, levatrice disoccupata e ristoratrice. Lei è assolutamente contraria a profanare la culla di Gesù Bambino.

