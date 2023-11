Ami le tematiche sportive e stai cercando un film avvincente da vedere stasera? Su RaiPlay c’è una bella commedia italiana che racconta una storia di vita e di sport. Si intitola Il campione e ti consigliamo di riscoprirlo.

Su RaiPlay una commedia italiana che racconta una storia di sport

Il campione è un film del 2019 diretto da Leonardo D’Agostini, già regista di fiction televisive, qui al suo debutto cinematografico. A un giovane calciatore della Roma troppo irruento viene imposto di conseguire il diploma di maturità con l’aiuto di un professore provato. Si rivelerà un incontro umano fatto di comprensione reciproca e di riscatto dalla rigida logica del successo.

La riuscita del film, una commedia divertente e impegnata, è dovuta anche ai due protagonisti interpretati da Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Il primo (L’ultimo bacio, Le fate ignoranti, Saturno contro) riesce a mescolare con mestiere leggerezza e profondità. Carpenzano (Tutto quello che vuoi, Immaturi-La serie) interpreta al meglio l’inquietudine della giovane promessa. Con loro recitano Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Camilla Semino Favro.

La pellicola su RaiPlay ha ottenuto 4 nomination ai Nastri d’Argento. Ha vinto il premio per il Miglior regista esordiente a Leonardo D’Agostini e per il Miglior produttore a Sydney Sibilia, Matteo Rovere, Rai Cinema e Groenlandia.

La trama del film Il campione

Christian Ferro è una grande promessa della Roma. Idolatrato dai fan, a soli vent’anni dispone di un parco di Lamborghini, una villa lussuosa dove si accampano belle ragazze, gli amici della borgata del Trullo dove è cresciuto e lo stesso suo padre, che si è rifatto vivo dopo averlo abbandonato in gioventù, per unirsi alla banda dei parassiti.

Ma Christian ha un carattere irruento e si mette spesso nei guai. Il direttore della Roma, per cercare di raddrizzarlo, gli impone di conseguire il diploma di maturità e per questo ingaggia un tranquillo professore di liceo che ha il grande merito di non sapere neanche chi sia Christian Ferro.

