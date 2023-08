Su RaiPlay c’è un tv movie drammatico tratto da una recente storia vera che ha commosso gli italiani

Se ami vedere al cinema la trasposizione delle storie di attualità e i film di impegno civico, abbiamo il consiglio che fa per te. Su RaiPlay c’è un tv movie tratto da una storia vera che ha commosso l’Italia. Si tratta di Il sindaco pescatore, film per la televisione del 2016 che non puoi perdere.

Su RaiPlay il tv movie che ha commosso l’Italia

Il sindaco pescatore ricostruisce la storia dell’uccisione di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, Salerno. L’assassinio, avvenuto il 5 settembre 2010, è ancora oggi senza colpevole. Diretto da Maurizio Zaccaro, il film è magistralmente interpretato da Sergio Castellitto, che ha reso con grande pathos le ultime ore di vita del sindaco Vassallo.

Liberamente tratta dall’omonimo libro scritto dal fratello Dario Vassallo e Nello Governato (Edizioni Mondadori), la fiction ha la sceneggiatura di Salvatore Basile. Nel cast, insieme a Castellitto, c’è Renato Carpentieri nei panni di Gerardo Spira, il fedelissimo segretario comunale ai tempi della sua amministrazione. Nel ruolo di Antonio, il figlio di Angelo, l’attore Andrea Di Maria.

Soprannominato Sindaco Pescatore per il suo passato di pescatore e per l’amore per il mare e la terra, Angelo Vassallo era un politico amato e rispettato. Eletto sindaco di Pollica, piccolo comune del Cilento, per ben tre mandati, dal 1995 al 2010 (fu eletto anche una quarta volta con il 100% dei voti prima di essere ucciso), Vassallo ha sempre amministrato all’insegna della legalità, del rispetto dell’ambiente e delle persone.

La trama del film Il sindaco pescatore

Il 5 settembre 2010 sette colpi di pistola uccidono Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. Circa dodici anni prima aveva deciso di candidarsi a sindaco, nauseato dal degrado e dall’incuria in cui versavano il suo paese ed il suo mare. Viene eletto grazie alla sua semplicità e al suo carisma e riesce a far tornare il suo Comune agli antichi splendori grazie alla politica della legalità e del rispetto per l’ambiente.

Il suo villaggio di pescatori si trasforma così in un paradiso per turisti e attira gli interessi degli speculatori e della camorra. Vassallo si schiera contro questi poteri in prima persona e per questo viene ucciso, lasciando nella disperazione la famiglia e una comunità intera.

Guarda il trailer