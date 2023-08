Su Raiplay c’è un thriller psicologico da non perdere, che esplora la complessità della mente umana

Vuoi guardare una pellicola che ti coinvolga emotivamente e ti piace approfondire la complessità della mente umana? Su RaiPlay c’è un thriller psicologico di successo che non devi perdere. Si intitola La ragazza del treno ed è tratto da un romanzo famoso.

Su RaiPlay un thriller psicologico tratto da un romanzo famoso

La ragazza del treno è un film del 2016 ispirato al romanzo omonimo di Paula Hawkins, bestseller mondiale. Arrivato nelle librerie nel gennaio 2015, in breve tempo ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo. Protagonista è l’attrice Emily Blunt che interpreta il personaggio di Rachel Watson. Una donna alcolizzata in preda a ossessioni e frustrazioni, incapace di accettare la fine della sua relazione sentimentale.

Diretto da Tate Taylor e sceneggiato da Erin Cressidra Wilson, il film racconta, infatti, la storia di una giovane donna reduce da un recente divorzio e in cerca di qualcosa per occupare il tempo. Trascorre le giornate su un treno per e da Manhattan a guardare fuori dal finestrino.

La trama del film La ragazza del treno

Ogni mattina e ogni sera, Rachel rivede la casa condivisa con l’ex marito Tom, che vive ancora lì con la nuova moglie Anna che lo ha reso padre. La donna inizia lentamente a sviluppare un’ossessione nei confronti dei residenti di un’altra abitazione a pochi passi da quella che era la sua. Qui vive la coppia apparentemente perfetta formata da Megan e Scott. La giovane e bella Megan è l’idealizzazione di tutto ciò che Rachel ha cercato durante gli anni passati con Tom.

Un giorno, mentre si reca in città, Rachel è testimone di qualcosa di sconvolgente che accade nel cortile della casa di Megan e Scott. Megan scompare e si teme per la sua vita. Rachel racconta alla polizia quello che crede di avere visto. Ma ci si può fidare di lei o è in qualche modo coinvolta nella vicenda?

