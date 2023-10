Su RaiPlay c’è un poliziesco da recuperare, un film crime interpretato da due leggende del cinema mondiale

Cerchi un film crime da vedere stasera? Su RaiPlay c’è un poliziesco passato un po’ in sordina ma che merita di essere recuperato. Si intitola Sfida senza regole ed è interpretato da due leggende del cinema per la prima volta insieme in lunghe scene sul grande schermo.

Su RaiPlay un poliziesco con due leggende de cinema

Sfida senza regole (Righteous kill) è un film del 2008 diretto da Russell Gewirtz. Protagonisti due icone del cinema mondiale: Robert De Niro (Toro scatenato) e Al Pacino (Profumo di donna). I due attori, pur avendo già lavorato in altri film insieme (Il Padrino parte II, Heat-La sfida) non avevano mai partecipato in contemporanea a lunghe scene sul grande schermo. Solo dopo, nel 2019, sono tornati a recitare insieme in The Irishman.

Insieme a loro, nel cast, ci sono Carla Gugino (Sin City, Watchmen, Una notte al museo, Sucker Punch, American Gangster), John Leguizamo, Brian Dennehy, Donnie Wahlberg, Alan Rosenberg e Barry Primus. Il film ha avuto un buon successo al botteghino ma non è stato particolarmente amato dalla critica.

La trama del film Sfida senza regole

Dopo trent’anni di lavoro in team al Dipartimento di polizia di New York, i pluridecorati detective Turk e Rooster non sono ancora pronti per la pensione. In città sono avvenuti diversi omicidi di presunti criminali. La polizia è sicura che si tratti di un serial killer, perché lascia poesie sui cadaveri di cui ci si chiede il perché. I detective Perez e Riley sperano di risolvere il caso prima dei veterani Turk e Rooster.

Il tenente Hingis, loro capo, spera di chiudere presto il caso perché gli indizi portano a uno dei suoi uomini. Turk e Rooster stanno cercando di incastrare il proprietario di un nightclub, con l’aiuto di Jessica, un avvocato con problemi di tossicodipendenza. Al dipartimento di polizia inizia a formarsi un quadro. Ma come fermare il killer prima che compia altri delitti?

Guarda il trailer