Su RaiPlay c’è un gioiellino italiano, una storia criminale con due interpreti che non dimenticherete

Ami il genere crime e vuoi vedere un bel film italiano? Su RaiPlay c’è un vero e proprio gioiellino, una pellicola che racconta una storia criminale ambientata nella periferia romana. Si intitola Non essere cattivo, è firmata Claudio Caligari e gode di due interpretazioni attoriali estremamente emozionanti.

Su RaiPlay una storia criminale estremamente emozionante

Non essere cattivo è un piccolo capolavoro del 2015 diretto da Claudio Caligari, prematuramente scomparso proprio poco dopo le riprese del film. Il film segna la tappa finale dell’ideale trilogia del regista, iniziata con Amore tossico e proseguita con L’odore della notte.

La realizzazione della pellicola è stata resa possibile grazie all’intervento di Valerio Mastandrea, grande amico di Caligari, che ha completato il film dopo la scomparsa del regista. Non essere cattivo è stato presentato fuori concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia del 2015, ottenendo un buon successo di pubblico e di critica.

Il film è stato scelto come rappresentante del cinema italiano per la candidatura all’Oscar come miglior film straniero del 2016, ma poi escluso dalla short-list. Ha ottenuto, inoltre, numerosi riconoscimenti tra cui due Premi Pasinetti (2015), un David di Donatello, tre Nastri D’Argento e un Ciak D’Oro (2016).

La storia, cruda e potente, è un omaggio a Pasolini, alle periferie e ai personaggi border line. È interpretata da una coppia di attori che non dimenticherete, quegli stessi Luca Marinelli e Alessandro Borghi che anni dopo saranno gli straordinari protagonisti, ancora una volta insieme, del pluripremiato Le otto montagne.

La trama del film Non essere cattivo

Ostia, 1995. Vittorio e Cesare sono grandissimi amici, praticamente fratelli. Entrambi sono piccoli criminali locali, dediti all’uso e allo spaccio di droga, rifiutando la vita da operai. Cesare vive con la madre e la nipote Debora, figlia della sorella deceduta per AIDS di cui è malata anche la bambina.

Vittorio decide una sera di cambiare vita portandosi al cantiere anche Cesare ma le difficoltà per i due non mancheranno. Soprattutto per Cesare che non sembra riuscire ad abbandonare la vecchia vita.

