Su RaiPlay c’è un film pluripremiato, un vero e proprio gioiello della cinematografia asiatica

Se ami i drammi e apprezzi il cinema asiatico, non puoi perdere questa proposta streaming. Su RaiPlay c’è un film giallo drammatico pluripremiato, un gioiello della filmografia sudcoreana. Si tratta di Parasite, un vero e proprio caso cinematografico mondiale.

Su RaiPlay un film sudcoreano pluripremiato

Parasite è un film sudcoreano del 2019 diretto da Bong Joon-ho (Memories of Murder, The Host e Snowpiercer). È dei più noti film asiatici di sempre, sia per il suo valore artistico quanto per i premi ricevuti e il dibattito che ha creato. È stato il primo lungometraggio non in lingua inglese a vincere il premio Oscar come miglior film (oltre ad ottenere il premio per la miglior regia, la miglior sceneggiatura e il miglior film internazionale).

Dopo Parasite, tutto il mondo ha iniziato ad interessarsi alla cinematografia asiatica, che ora gode di un momento particolarmente fortunato sia per quanto riguarda la produzione che la distribuzione. Si tratta di un giallo bene congeniato in cui il regista riesce a far emergere i temi del conflitto di classe e delle disuguaglianze sociali presenti nella società sudcoreana.

La trama del film Parasite

Al centro del film vi è la famiglia Kim, composta dal padre Ki-taek, la madre Chung-sook e i figli Ki-jung e Ki-woo. Molto legati tra loro ma particolarmente poveri, i quattro vivono in un buio seminterrato di un palazzo. Il loro destino sembra cambiare quando a Ki-woo viene offerta la possibilità di dare ripetizioni all’adolescente Yeon-kyuo, figlia della ricca famiglia Park.

I Park, che vivono in una lussuosa villa nel quartiere ricco della città, accoglieranno ben volentieri il ragazzo. Vedendo nei Park la possibilità di riscattarsi della sua famiglia, Ki-woo porta i genitori e la sorella ad ottenere a loro volta incarichi lavorativi presso di loro. Le conseguenze, però, saranno imprevedibili e disastrose.

Ad interpretare il capofamiglia Kim Ki-taek è il celebre Song Kang-ho, attore feticcio di Bong. Accanto a lui, nel ruolo della moglie Chung-sook c’è Jang Hye-jin, mentre i due figli sono interpretati rispettivamente da Park So-dam e Choi Woo-shik.

Guarda il trailer