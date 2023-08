Su Raiplay c’è un film italiano tratto da una storia vera, una testimonianza di lotta contro la malavita

Ami i film italiani e cerchi una storia vera che ti faccia commuovere? Su RaiPlay c’è un film italiano drammatico che racconta la storia di un piccolo grande eroe dei nostri tempi. Si intitola Tutto per mio figlio ed è una testimonianza di coraggio, resistenza e di lotta al crimine.

Su RaiPlay un film italiano tratto da una storia vera

Tutto per mio figlio è un lavoro del 2022 diretto da Umberto Marino, regista che ha firmato diversi film per la tv tra cui Sant’Antonio di Padova ed Enrico Piaggio – Un sogno italiano.

Protagonista di questa testimonianza di lotta alla malavita, ispirata a una storia vera, non è stavolta un magistrato o un poliziotto, ma è un semplice allevatore di conigli. Un giorno, Raffaele Acampora decide di ribellarsi al “pizzo” e alla camorra. Lo fa per sé stesso, ma soprattutto per dare un futuro migliore ai suoi figli.

Nel cast dell’opera di Marino, disponibile in streaming su Raiplay, c’è Giuseppe Zeno (Tutto può succedere, Mina Settembre e Luce dei tuoi occhi) nei panni del protagonista. Con lui recitano anche Antonia Truppo che è Anna, la moglie di Raffaele, e Giuseppe Pirozzi nel ruolo del loro figlio maggiore, Peppino.

La trama del film Tutto per mio figlio

Siamo nel 1996 e Raffaele Acampora, sposato con Anna e padre di quattro figli, vive e in Campania. Lavora in un contesto difficile e pericoloso, cercando di combattere il racket della camorra e l’imposizione del pizzo su ogni attività economica. Non si rende conto di essere costantemente in pericolo.

Il suo obiettivo, a un certo punto, diventa quello di raccogliere attorno a sé il maggior numero possibile di compaesani che si trovano nelle sue stesse condizioni. Insieme fondano un sindacato che comincia a collaborare con la polizia e i magistrati, fornendo tutte le informazioni su nomi e contatti di cui sono a conoscenza.

Guarda il trailer