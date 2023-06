Su RaiPlay c’è un film italiano sull’amicizia con quattro attori particolarmente amati dal pubblico

Stai cercando un film da vedere sull’amicizia e sulle aspirazioni della giovinezza? Su RaiPlay c’è un film italiano, Gli anni più belli, diretto nel 2020 da Gabriele Muccino, che racconta la storia di quattro inseparabili amici, interpretati da quattro amatissimi attori. Una riflessione agrodolce sui sogni giovanili e sulle aspettative disattese.

Su RaiPlay un film italiano sull’amicizia

Nel film disponibile su RaiPlay, il regista romano racconta una storia che parte dagli anni ottanta e arriva ai giorni nostri. Protagonisti sono quattro amici: Gemma, Giulio, Paolo e Riccardo. Le loro vicissitudini ripercorrono gli ultimi decenni della storia italiana, con i mutamenti sociali li hanno caratterizzati.

Gli interpreti de Gli anni più belli sono quattro attori molto amati dal pubblico italiano: Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart. Nel cast anche Emma Marrone, Francesco Acquaroli e Nicoletta Romanoff.

La colonna sonora è composta da Nicola Piovani con un cameo musicale di Claudio Baglioni, con il brano che dà il titolo al film. Il film è ambientato a Roma, segnata dal trascorrere del tempo. Tra le scene cult quella in cui il regista rende omaggio a Ettore Scola e il suo C’eravamo tanto amati, in un passaggio in cui i protagonisti si ritrovano al ristorante ricordando i tempi passati.

La trama del film Gli anni più belli

Il film racconta la storia di quattro amici, Giulio, Gemma, Paolo, Riccardo, nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e i loro fallimenti sono il fil rouge di una grande storia di amicizia e d’amore, attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani.

Un grande affresco umano in cui si rispecchia un’intera generazione e che racconta chi siamo, da dove veniamo e dove andranno i nostri figli. Il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano gli anni.

Guarda il trailer