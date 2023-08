Su RaiPlay c’è un film italiano drammatico, ispirato a storie vere, che tratta temi scottanti

Hai voglia di passare una serata guardando un film impegnato e coinvolgente che non ti faccia annoiare? Su RaiPlay c’è un film italiano drammatico, con al centro un tema di grande attualità, ispirato a storie vere. Si intitola Una famiglia e se te lo sei perso al cinema devi assolutamente rimediare.

Su RaiPlay un film italiano drammatico tratto da storie vere

Una famiglia è una pellicola del 2017 diretta da Sebastiano Riso, regista siciliano che ha debuttato con il film Più buio di mezzanotte. Protagonista la bellissima Micaela Ramazzotti (Tutta la vita davanti, La prima cosa bella, Il nome del figlio, La pazza gioia), già vincitrice di un David di Donatello, due Ciak d’Oro e 4 Nastri D’Argento.

Nel cast anche Patrick Bruel, Pippo Delbono, Fortunato Cerlino e Marco Leonardi. Scritto da Riso insieme ad Andrea Cedrola e Stefano Grasso, il film si ispira a storie vere e tratta temi molto attuali, come quello del desiderio di diventare genitori a tutti i costi, la maternità surrogata, l’adozione da parte di coppie omosessuali.

La trama del film Una famiglia

Vincent è nato cinquant’anni fa vicino a Parigi, ma ha reciso ogni legame con le sue radici. Maria, più giovane di quindici anni, è cresciuta a Ostia, ma non vede più la sua famiglia. Insieme formano una coppia che non sembra aver bisogno di nessuno e conducono un’esistenza appartata a Roma. Fanno l’amore con la passione degli inizi, in un appartamento di periferia che Maria ha arredato con cura.

Eppure, a uno sguardo più attento, quella quotidianità dall’apparenza così normale lascia trapelare un terribile progetto di vita portato avanti da lui con lucida determinazione e da lei accettato in virtù di un amore senza condizioni. Un progetto che prevede di aiutare coppie che non possono avere figli. Ma Maria decide che è giunto il momento di formare una vera famiglia e di ribellarsi a Vincent, l’uomo della sua vita.

Guarda il trailer