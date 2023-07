Su RaiPlay c’è un film drammatico, una storia italiana di grande intensità sul rapporto madre figlio

Vuoi guardare un bel film italiano in grado di coinvolgerti ed emozionarti grazie all’intensità della storia? Su RaiPlay c’è Un giorno all’improvviso, film drammatico del 2018 che racconta le vicende di madre e figlio. Una storia potente ed intensa che riuscirà a commuoverti fino alle lacrime.

Su RaiPlay un film drammatico ed intenso

Un giorno all’improvviso, diretto da Ciro D’Emilio, racconta una storia di amore incondizionato e di fedeltà dove il calcio rappresenta la speranza di una vita migliore. Opera prima del regista, il lungometraggio è stato presentato a Venezia 75 nella sezione Orizzonti. Un film intenso e doloroso che grazie a un’ottima recitazione affronta lucidamente il tema della malattia mentale.

Protagonista è la bravissima Anna Foglietta, autrice di una performance straordinaria nei panni di una madre dolce ma problematica. Giampiero De Concilio, il giovane attore che interpreta Antonio, pur essendo alle prime esperienze sulle scene, riesce a trasmettere molte emozioni con grande naturalezza e spontaneità.

La trama di Un giorno all’improvviso

Antonio ha diciassette anni e un sogno: diventare un calciatore professionista. Vive in una piccola cittadina campana, con la bellissima Miriam, una madre dolce ma fortemente problematica che lui ama più di ogni altra persona al mondo. Carlo, il padre di Antonio, li ha abbandonati quando lui era piccolo e Miriam è ossessionata dall’idea di ricostruire la sua famiglia. Miriam, affetta da disturbi mentali, dipende dai farmaci e Antonio si prende cura di lei, cercando di bilanciare le responsabilità familiari, il lavoro notturno come benzinaio e la passione per il calcio.

Per fortuna, infatti, c’è il calcio e soprattutto i suoi amici. All’improvviso la vita sembra regalare ad Antonio e Miriam una vera occasione: un talent scout, Michele Astarita, sta cercando delle giovani promesse da portare nella Primavera del Parma. Quando vede giocare Antonio, in campo è una vera rivelazione. Ma ogni sogno ha un prezzo molto alto da pagare.

