Su RaiPlay c’è un film drammatico profondo e struggente, diretto da un maestro del cinema italiano

Se ami il cinema italiano e ti sei perso una delle pellicole recenti più toccanti, ecco cosa puoi guardare stasera. Su RaiPlay c’è un film drammatico profondo e struggente, di un autore che è un maestro del cinema italiano. Si intitola Mia madre ed è un film che è stato molto premiato.

Su RaiPlay un film drammatico di un maestro del cinema italiano

Mia madre è un lavoro firmato Nanni Moretti del 2015. Un’opera intima e drammatica scritta insieme a Francesco Piccolo e Valia Santella. Il film è stato presentato in concorso alla 68esima edizione del Festival di Cannes.

La pellicola vede tra i protagonisti lo stesso Moretti, Margherita Buy, Giulia Lazzarini e John Turturro. Apprezzatissimo dalla critica, il film è stato venduto in ben trenta nazioni e si è aggiudicato due David di Donatello con Margherita Buy (Miglior attrice protagonista) e Giulia Lazzarini (Miglior attrice non protagonista).

È la storia di una regista di successo, interpretata da Margherita Buy, la cui vita privata è una catastrofe. Moretti interpreta il fratello della protagonista. Un’opera sincera e profonda, autobiografica e intimista, che scava nelle emozioni umane, la vita, la morte, l’amore e la perdita.

La trama del film Mia madre

Margherita è una regista molto impegnata. Sta girando un film sul mondo del lavoro, con protagonista un eccentrico attore americano. Ha una madre ricoverata in ospedale, che assiste assieme al fratello Giovanni, fratello e figlio perfetto che è sempre un passo avanti a lei. Ma la madre di Margherita e Giovanni, dicono i medici, non ha molto tempo.

Margherita fatica a mettere insieme lavoro e vita privata. Le riprese del film si rivelano più complicate del previsto, la figlia 13enne ha problemi col latino (quello stesso latino che insegnava la madre), e deve affrontare il dolore per un lutto che si sa imminente e non si sa come gestire. La donna confonde realtà, sogno, ricordo e deve trovare la sua strada in tutta quella sofferenza.

