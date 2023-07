Su RaiPlay c’è un film d’autore al femminile, una storia di vite e aspirazioni stroncate sul nascere

Se ami il cinema italiano e i film d’essai, abbiamo trovato la proposta che fa per te. Su RaiPlay c’è una pellicola del 2020, un film d’autore pluripremiato, che racconta uno spaccato di vita siciliana. Le sorelle Macaluso è il titolo del film disponibile in streaming, una storia al femminile di vite e aspirazioni stroncate sul nascere che ti toccherà il cuore.

Su RaiPlay un film d’autore tutto al femminile

Diretto da Emma Dante, Le sorelle Macaluso è tratto da una sua pièce teatrale e racconta tre generazioni di donne siciliane. Il cast è composto da Donatella Finocchiaro, Simona Malato, Serena Barone, Viola Pusateri, Laura Giordani, Maria Rosaria Alati, Sandro Maria Campagna e Ileana Riganò. Da segnalare anche l’interpretazione delle piccole Eleonora De Luca, Susanna Piraino, Anita Pomario e Alissa Maria Orlando.

La pellicola su RaiPlay è stata presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ed ha ottenuto diversi riconoscimenti. Tra questi il Premio Pasinetti per la miglior interpretazione femminile all’intero cast, il Premio La Pellicola d’Oro per il miglior direttore di produzione a Cristian Peritore, il Premio Nuovo Imaie Talent Award per la miglior attrice esordiente a Eleonora De Luca.

Ha ottenuto anche numerose candidature ai David di Donatello 2021, ai Nastro d’argento 2021, ai Globo d’oro 2021.

La trama de Le sorelle Macaluso

Il film racconta la storia di Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella. Sono cinque sorelle di diverse età, nate a Palermo e cresciute in un appartamento, sito all’ultimo piano di un palazzo decadente della città, dove vivono sole, senza genitori. Così come la loro casa mostra i segni del trascorrere del tempo e degli anni, allo stesso modo le cinque donne vengono mostrate in età diverse, come infanzia, maturità e vecchiaia.

Ognuna di loro ha una storia da raccontare e il dubbio di una scelta, sempre difficile da prendere, di restare e combattere o andare via per sempre. Quando decidono di trascorrere una giornata al mare, non immaginano che questa gita cambierà le loro vite per sempre.

Guarda il trailer