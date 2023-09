Su RaiPlay c’è un film crime italiano diventato un cult, su una Roma corrotta e criminale

Se ami le pellicole d’azione che si dipanano tra ambienti religiosi, economici, politici e criminalità, ecco il film che fa per te. Su RaiPlay c’è un film crime italiano che racconta gli intrecci tra politica e malaffare a Roma. Si tratta di Suburra ed è diventato una pellicola cult.

Su RaiPlay un film crime italiano su una Roma corrotta

Suburra è un film del 2015 firmato dal regista Stefano Sollima (artefice delle serie tv Gomorra e Romanzo Criminale). È un gangster movie sugli intrecci tra politica e malaffare a Roma, sullo sfondo del Vaticano, le feste dei vip e le spiagge di Ostia.

Il film di Sollima è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, cui ha fatto seguito La notte di Roma. Il cast del film è stellare con attori quasi tutti romani come Claudio Amendola, Pierfrancesco Favino, Alessandro Borghi, Greta Scarano e Elio Germano. E poi Antonello Fassari, Giulia Elettra Gorietti, Adamo Dionisi, Simone Liberati e Lidia Vitale.

La pellicola, ora su RaiPlay, ha incassato circa 4.6 milioni di euro al botteghino nazionale e ha ottenuto numerosi riconoscimenti dalla critica. Tra questi le sei candidature ai David di Donatello, il Nastro d’Argento per la migliore attrice non protagonista a Greta Scarano e la migliore scenografia a Paki Meduri, il Ciak d’Oro a Greta Scarano e Alessandro Borghi come rivelazione dell’anno.

La trama del film Suburra

Suburra racconta la storia di una grande speculazione edilizia che ha l’intento di trasformare il litorale romano in una nuova Las Vegas. Per realizzarla servirà l’appoggio di un politico corrotto e invischiato nella malavita, del capo di una potentissima famiglia che gestisce il territorio e, soprattutto, di Samurai, il più temuto rappresentante della criminalità romana e ultimo componente della Banda della Magliana.

A inceppare il piano saranno dei personaggi che vivono ai margini dei giochi di potere come un Pr viscido e senza scrupoli e il capoclan di una pericolosa famiglia Sinti.

Guarda il trailer