Su Raiplay c’è un film che mescola commedia e impegno civile, per chi vuole riflettere su una pagina buia della nostra storia recente

Se cerchi un film da vedere stasera, che mescola commedia e dramma, abbiamo il suggerimento che fa per te. Su Raiplay c’è La mafia uccide solo d’estate, il film di impegno civile del 2013 diretto da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. Il racconto di una storia coraggiosa contro la mafia che integra la comicità al dramma.

La trama del film su Raiplay

La mafia uccide solo d’estate è ambientato a Palermo nel 1992 e racconta la storia del ventenne Arturo che lavora come pianista in un’emittente locale. La sua vita è da sempre segnata dagli omicidi di mafia e in passato ha avuto una passione per Flora, sua compagna di classe. Figlia di un noto avvocato legato alla politica più collusa, Flora torna dalla Svizzera dopo dieci anni.



Attraverso gli occhi del protagonista il film narra vent’anni di storia siciliana, dall’elezione a sindaco di Vito Ciancimino all’omicidio di Salvo Lima, fino alle stragi ordinate da Totò Riina negli anni Ottanta.

Comicità e impegno civile

Il film è incentrato sull’educazione sentimentale di Arturo che si intreccia con gli eventi storici del periodo, in un contesto martoriato dalla mafia. Il lavoro di Pif, che ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente, affronta tematiche impegnative con un tocco lieve e leggero.

La sceneggiatura è scritta dal regista insieme a Michele Astori e Marco Martani. Il protagonista del film è lo stesso Pif, nella fase adulta. Il personaggio di Flora è interpretato da Cristiana Capotondi.

Nel cast anche Claudio Gioè, Ninni Bruschetta, Maurizio Marchetti, Rosario Lisma, Barbara Tabita, Domenico Centamore e Antonio Alveario.

Il film su Raiplay, intriso di impegno civile, anche attraverso l’utilizzo di filmati d’epoca riesce a far immergere lo spettatore nel clima dell’epoca stimolando riflessioni e approfondimenti ma riuscendo anche a commuovere e a strappare più di una risata.

