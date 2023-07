Su RaiPlay c’è un elegante thriller ambientato a Venezia nell’affascinante mondo dell’arte

Ti piacciono i thriller e ami il mondo dell’arte? Abbiamo un consiglio per te. Su RaiPlay c’è un film che parla di amore, mistero e morte a Venezia con un’ambientazione molto suggestiva. Amore e morte a Venezia è il titolo del film che ruota attorno alla misteriosa morte di un restauratore nel paesaggio affascinante e unico della città lagunare.

Su RaiPlay un thriller ambientato a Venezia

Amore e morte a Venezia è un thriller avvincente, datato 2021, che segue la protagonista Anna alla ricerca della verità sulla morte del marito. Riuscirà così a portare alla luce misteri, intrighi e una pericolosa rete di traffico d’arte.

La regia è di Johannes Grieser mentre il ruolo di protagonista è stato affidato a Alwara Höfels, autrice di una performance straordinaria. Un posto di primo piano lo occupa anche la fotografia del film che cattura la bellezza e il mistero di Venezia. Le scene notturne sono particolarmente affascinanti, creando un’atmosfera fredda e inquietante funzionale alla trama del film.

La trama di Amore e morte a Venezia

Il restauratore Lukas Albrecht annega in circostanze misteriose a Venezia, nel canale dei Marani. Il commissario Santo depenna la tragedia come un incidente ma la vedova di Lukas, Anna, non è convinta. Il marito non aveva alcol nel sangue, conosceva bene la laguna ed era un ottimo nuotatore.

Quando un cliente di Lukas, il direttore di un museo d’arte, chiede ad Anna notizie di un dipinto di Botticelli scomparso di cui suo marito aveva fatto una copia, i suoi dubbi crescono. Per scoprire cosa è successo quella notte, Anna inizia ad indagare con l’aiuto del migliore amico di Lukas.

Nel film compare l’opera Ritratto di una giovane donna Simonetta Vespucci di Sandro Botticelli, quadro custodito presso la Gemäldegalerie di Berlino. La sua presenza aggiunge un elemento raffinato e ricercato alla storia, davvero da non perdere per gli appassionati del mondo dell’arte.