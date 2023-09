Su RaiPlay c’è un dramma psicologico italiano, un film d’autore sul passato che riemerge

Ami i film che evocano sentimenti e ricordi e scavano nell’intimo dei personaggi? Su RaiPlay c’è un dramma psicologico, un film d’autore italiano particolarmente coinvolgente. Si tratta di Tornare ed è una specie di madeleine proustiana, la ricerca di un passato rimosso da far riemergere e rielaborare.

Su RaiPlay un dramma psicologico sul passato rimosso

Tornare è un film del 2019, diretto da Cristina Comencini. Scritto dalla stessa Comencini insieme a Giulia Calenda e Ilaria Macchia, il film ha come protagonista la quarantenne Alice (Giovanna Mezzogiorno). La donna nel 1991 fa ritorno a Napoli per il funerale del padre ma dovrà fare i conti con i misteri del suo passato.

La pellicola su RaiPlay, presentata al Festival del Cinema di Roma 2020, ha conquistato cinque candidature ai Nastri d’Argento e due candidature ai Ciak d’Oro dello stesso anno. Nel cast Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Beatrice Grannò, Clelia Rossi Marcelli, Trevor White, Marco Valerio Montesano, Astrid Meloni, Alessandro Acampora, Barbara Ronchi, Tim Ahern.

La trama del film Tornare

Alice torna a Napoli dopo aver vissuto qualche anno in America per i funerali del padre, che era un militare americano di stanza in città. La donna si ferma nella casa di famiglia, disabitata, una splendida villa sul mare. Con la sorella (Barbara Ronchi) decidono di venderla, e occorre svuotarla degli oggetti di una vita, di tante vite. Ma, inaspettatamente, Alice scopre che la casa è abitata da una ragazza giovane e bellissima (Beatrice Grannò).

Con lei inizia un dialogo intenso e conosce Marc (Vincenzo Amato), un misterioso scrittore americano che dice di essere amico di suo padre e che sembra conoscere bene il suo passato. Alice lo frequenta, affascinata e intimorita insieme, e rivedendo i luoghi della sua giovinezza le tornano alla mente tragici ricordi che aveva cancellato, e che forse era meglio lasciare sepolti.

