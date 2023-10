Su RaiPlay c’è un corto intenso e drammatico, sul tema del ricatto a sfondo sessuale

Un tema a sfondo sociale molto attuale e un messaggio da divulgare a tutti i giovani. Su RaiPlay c’è un corto intenso e drammatico sul fenomeno del ricatto a sfondo sessuale a danni di minorenni. Si intitola A voce nuda e devi assolutamente vederlo stasera.

Su RaiPlay un corto intenso e drammatico sul sextortion

A voce nuda è un cortometraggio diretto da Mattia Lobosco presentato 80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il tema dell’opera è il sextortion, ricatto a sfondo sessuale perpetrato spesso a danno di minorenni.

Sextortion è la crasi tra le parole sex ed extortion, sesso ed estorsione. Sta a indicare un ricatto sessuale realizzato attraverso il web. È un reato perpetrato ai danni di utenti internet ai quali, con l’illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.

Si tratta di un fenomeno in vertiginoso aumento: nel solo mese di agosto 2023 la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha raccolto oltre 200 segnalazioni per questo reato che rimane in gran parte sommerso. E sono moltissimi i giovani tra i 15 e i 17 anni che ne restano vittima.

Protagonista del corto su RaiPlay è Ginevra Francesconi nel ruolo di Camilla. Con lei anche Luigi Fedele (Pietro), Giulia Magrone (Ludovica) e Andrea Delogu che interpreta il ruolo di Ambra, l’insegnante di canto di Camilla. A voce nuda vede anche la partecipazione straordinaria di MR Rain, che ha scritto e interpretato la canzone Supereroi.

La trama del corto A voce nuda

Cosa faresti se un giorno una persona senza volto ti ricattasse e diventasse il tuo peggior incubo? La prima reazione di Camilla, musicista, 17 anni, dopo essere stata vittima di sextortion è quella di vergognarsi, nascondersi e rinunciare alle sue passioni e alle sue esibizioni. Riuscirà a trovare la forza per reagire e riappropriarsi di ciò che le è stato strappato?

