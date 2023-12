Su RaiPlay c’è un corto d’animazione da riscoprire, poetico e commovente

Cosa c’è di meglio in questo periodo dell’anno di un bel film breve da guardare sul divano insieme a tutta la famiglia? Su RaiPlay c’è un gioiellino da riscoprire, disponibile ancora per pochi giorni, un corto di animazione poetico e commovente. Si intitola Quentin Blake’s Clown e vanta una voce narrante d’eccezione.

Quentin Blake’s Clown è un cortometraggio britannico della durata di venti minuti del 2020 diretto da Luigi Berio con Helena Bonham Carter voce narrante. Un piccolo clown giocattolo viene buttato via insieme ad altri giocattoli ormai non più usati. Insieme a loro, il piccolo clown cerca una nuova casa dove potranno essere amati di nuovo.

Il film è un nuovo adattamento del libro classico per bambini Clown di Quentin Blake. L’animazione utilizza tecniche tradizionali disegnate a mano per catturare lo stile unico del grande illustratore. La storia riguarda un clown giocattolo che cerca di trovare una nuova casa dopo essere stato buttato via. Lo stesso Blake ha spiegato come il personaggio centrale sia sempre stato uno dei suoi preferiti.

Lo stile unico di disegno di Blake è stato meravigliosamente realizzato in forma di animazione dal team estremamente creativo di Eagle Eye Drama. Il film viene narrato dalla star di Hollywood Helena Bonham Carter, che ha affermato come il sapore internazionale della produzione (il produttore e molti degli artisti sono italiani) l’ha davvero attratta

La trama del corto Quentin Blake’ s Clown

Il film su RaiPlay narra la commovente odissea di un piccolo clown di pezza che viene buttato nell’immondizia insieme ad altri giocattoli. Lui, però, ha troppa voglia di vivere e di salvare i suoi amici.

Tra rischiose peripezie, bambini gentili e adulti arrabbiati, passerà di mano in mano, fino ad atterrare in una casa che aveva bisogno di lui per ritrovare il sorriso.