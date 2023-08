Su Prime Video un crime imperdibile, che racconta la storia di un bandito carismatico

Ecco una bella novità in streaming per chi ama le pellicole d’azione. Su Amazon Prime Video è arrivato un film crime imperdibile, tratto da una storia vera. Si tratta di Bandit e narra le avventure del leggendario bandito volante.

Su Prime Video un crime da non perdere

Bandit è un film del 2022 che racconta la storia vera di colui che è stato battezzato dalla stampa come The Flying Bandit. Diretto da Allan Ungar e interpretato da Josh Dushamel, Elisha Cuthbert, Néstor Carbonell e Mel Gibson, si basa su un romanzo di Robert Knucle ed Ed Arnold.

Il film ricostruisce la vera storia del ladro di banche che ancora oggi detiene un personalissimo record in Canada. Dopo essere evaso da una prigione del Michigan, l’uomo assunse, infatti, una nuova identità in Canada, raggiungendo il record di 59 colpi prima di essere braccato da una task force della polizia.

Il bandito è Gilbert Galvan Jr., conosciuto anche come Robert Whiteman o The Flying Bandit, l’uomo che tuttora detiene il record per il maggior numero di rapine consecutive messa a segno nella storia del Canada. Robert mise sempre a segno i suoi colpi con audacia e fantasia ma senza mai far male a nessuno.

La trama del film Bandit

Siamo nel 1985. Gilbert Galvan Jr. (Josh Duhamel) è un affascinante criminale di professione che fugge da una prigione americana nel Michigan. Attraversando il confine con il Canada, assume l’identità di Robert Whiteman e si innamora di Andrea (Elisha Cuthbert), una generosa assistente sociale. Robert mette a segno un colpo in banca e si rende conto di essere bravo nel farla franca.

Fingendosi un analista della sicurezza, Robert comincia a spostarsi di città in città mettendo a segno anche più colpi nello stesso giorno e attirando presto l’attenzione della stampa che lo soprannomina The Flying Bandit, il bandito volante. Divenuto dipendente dall’adrenalina e dal denaro, commette però l’errore di rivolgersi al noto usuraio e gangster Tommy Kay (Mel Gibson).

Guarda il trailer