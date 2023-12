Su Prime Video è arrivato un One Prank Show tutto da ridere

Hai voglia di ridere tantissimo e cerchi per stasera una visione diversa dai soliti film? Su Amazon Prime Video c’è un comedy show davvero originale, un One Prank Show tutto da ridere. Si tratta di Amazing – Fabio De Luigi in cui il comico romagnolo interpreta se stesso.

Su Prime Video un One Prank Show tutto da ridere

Amazing – Fabio De Luigi è uno One Prank Show tutto da ridere. L’attore ha appena ricevuto un premio alla carriera quando si ritrova in un lussuoso hotel dove succedono una serie di cose strane ed esilaranti. Tra i partecipanti del One prank show ci sono Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni e molti altri.

Con questo spettacolo su Prime Video Fabio De Luigi presenta un format innovativo in cui il celebre attore comico è il principale protagonista affiancato da alcune guest star nel raccontare una giornata particolare per lui.

Tra sorprese, incidenti, giochi, intoppi e piccole cattiverie, ci si diverte moltissimo. Questo finto reality, in cui vi sono anche travestimenti (Olmo e Iginio Massari), a metà strada tra recitazione e improvvisazione, è stata un’occasione per Fabio De Luigi per divertirsi insieme a colleghi e amici.

La trama di Amazing – Fabio De Luigi

Amazing Award è il nome, immaginario, di un fantomatico premio che per la prima edizione è stato assegnato a Fabio De Luigi. Gli organizzatori del premio vanno a prendere l’attore in auto nella sua casa di Sant’Arcangelo di Romagna e lo portano al Grand Hotel romano dove si terrà la premiazione.

Ad attenderlo ci sono molti dei suoi amici del mondo dello spettacolo con cui lui realizza una serie di gag, facendo anche alcuni dei suoi personaggi e delle sue imitazioni. Tra questi Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Marco Mengoni, Carlo Cracco, Elio e la Gialappa’s Band.

Dopo tante gag e imprevisti, De Luigi arriverà finalmente a pronunciare il suo discorso di ringraziamento.

Guarda il trailer