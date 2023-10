Su Prime Video è arrivato un legal drama avvincente, che parla di corruzione e ingiustizia razziale

Ami seguire le vicende giudiziarie intricate e cerchi un film da guardare stasera? Su Amazon Prime Video è appena arrivato un legal drama avvincente tratto da una storia vera. Si intitola The Burial – Il caso O’Keefe e mescola commedia e denuncia alla corruzione e l’ingiustizia razziale.

Su Prime Video un legal drama avvincente

The Burial – Il caso O’Keefe è un legal drama del 2023 diretto da Maggie Betts con Jamie Foxx e Tommy Lee Jones nei panni dei protagonisti. Il film è tratto da una storia vera che venne riportata in un articolo del New Yorker nel 1999 da Jonathan Harr. La pellicola racconta abbastanza fedelmente le vicende reali, romanzando dove necessario.

Con l’aiuto di due avvocati, una famiglia lotta strenuamente per mantenere l’agenzia funebre ereditata da mamma e papà, cercando di sopravvivere alla spietatezza di una grande azienda. Si tratta della vera storia del processo che contrappose Jeremiah Joseph O’Keefe al colosso della Loewen funeral company.

Il cast è di prim’ordine e l’atmosfera a metà tra commedia e legal drama. Il tema sono il sogno americano e il razzismo ancora vigente negli USA.

La trama del film The Burial – Il caso O’Keefe

Il film su Prime Video racconta la causa indetta ai danni della Loewen funeral company dal piccolo imprenditore Jeremiah Joseph O’Keefe, proprietario di alcune pompe funebri. Jeremiah (Tommy Lee Jones) si trova in condizioni economiche disastrose. Preoccupato per il pensiero di non riuscire a lasciare un’eredità ai figli, sotto consiglio del suo avvocato Mike Allred, decide di fare un accordo con il CEO della Loewen.

Quest’ultimo però non mantiene agli accordi, temporeggiando per poter ottenere un vantaggio economico. Amareggiato, Jeremiah sporge denuncia e decide di assumere l’avvocato Gary per difenderlo durante il processo. La Loewen risponde con una sorprendente squadra di avvocati capitanati dalla carismatica Mame Downes. Inizia così un duro processo con prove, testimoni e obiezioni. Non sarà facile per Jeremiah avere la meglio sulla grossa multinazionale.

Guarda il trailer