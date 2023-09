Su Prime Video è arrivato un film biografico tratto da una storia vera di coraggio e resilienza

Vuoi guardare stasera un film tratto da una storia vera che parla di coraggio e determinazione? Su Amazon Prime Video è arrivato un film biografico che racconta un sogno divenuto realtà. Si intitola A Million Miles Away e ti farà commuovere ed emozionare.

Su Prime Video un film biografico tratto da una storia vera

A Million Miles Away è un film del 2023 diretto dalla regista Alejandra Marquez Abella. È tratto dalla storia vera dell’ingegnere aeronautico della NASA, José Hernández, interpretato da Michael Peña.

La pellicola segue il viaggio decennale di José e della sua famiglia che li ha portati dal villaggio rurale di Michoacan, in Messico, ai campi della San Joaquin Valley. Finché l’astronauta parte per il suo viaggio nello spazio. José affronta ostacoli e sfide quasi impossibili per cercare di realizzare il suo sogno da bambino.

Il film su Prime Video si basa sul libro Reaching for the Stars: The Ispiring Story of a Migrant Farmworker Turned Astronaut scritto dallo stesso José Hernandez. Nato in una famiglia di immigrati contadini, Hernandez ripercorre la sua vita sin da quando a sei anni lavorando nei campi sognava di viaggiare nello spazio. Quel sogno diventerà realtà e José sarà il primo astronauta di origini messicane al servizio della NASA.

La trama del film A Million Miles Away

A Million Miles Away racconta la storia di un giovane immigrato messicano negli Stati Uniti, che non ha imparato l’inglese fino all’età di 12 anni e ha trascorso la sua infanzia spostandosi di città in città e lavorando nei campi con la sua famiglia.

Da adulto, dopo gli studi, ha co-sviluppato il primo sistema di imaging mammografico digitale a campo intero per rilevare il cancro al seno in fase iniziale e, nonostante gli innumerevoli rifiuti, ha insistito fino a riuscire a diventare un membro dell’equipaggio della missione Space Shuttle STS-128.

Guarda il trailer