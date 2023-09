Su Prime Video è arrivato un film biografico su un personaggio che sfida le convenzioni per raggiungere il suo sogno

Ami i personaggi che sfidano le convenzioni e vuoi vedere un film che sta facendo molto parlare? Su Amazon Prime Video è arrivato un film biografico su uno sportivo anticonformista che ha lottato contro mille ostacoli per seguire la propria passione. Si intitola Cassandro e ti insegnerà a non mollare mai per inseguire i tuoi sogni.

Su Prime Video un film biografico contro le convenzioni

Cassandro è un film del 2023 diretto dal premio Oscar Roger Ross Williams ed è basato su una storia vera. Racconta, infatti, la storia di Saul Armendariz, un wrestler amatoriale gay di El Paso, diventato famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro.

Interpretato da un irriconoscibile Gael Garcia Bernal, Cassandro, noto come il Liberace della Lucha Libre, ha messo in discussione il mondo machista del suo sport e anche la sua stessa, sfidando le convenzioni.

Nel cast della pellicola su Prime Video, oltre alla star messicana, anche Roberta Colindrez, Perla De La Rosa, Joaquín Cosío, e Raúl Castillo. Partecipazioni speciali di El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasio. Gael Garcia Bernal, oltre a interpretare il personaggio principale, è anche tra i produttori del film.

Cassandro è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2023. La colonna sonora è firmata da Marcelo Zarvos. Tra le canzoni presenti nel film ci sono Call Me di Blondie e Yes Sir, I Can Boogie di Baccara.

La trama del film Cassandro

Saul Armendariz comincia a competere nell’ambiente maschilista della lotta libera messicana alla fine degli anni Ottanta. Dopo l’incontro con l’allenatrice Sabrina inizia ad esibirsi come wrestler exotico, ovvero indossando costumi, trucco e acconciature femminili per interpretare un personaggio dalla marcata ambiguità sessuale.

Non senza difficoltà, Saul crea così il personaggio di Cassandro, un wrestler exotico apertamente gay che rimetterà anche in discussione la sua vita e i rapporti con la famiglia.

