Su Prime Video è arrivata una serie comedy leggera e divertente, da guardare nei giorni di festa

Vuoi trascorrere qualche ora di relax guardando una nuova serie dalla durata perfetta, breve e divertente? Su Amazon Prime Video è arrivata una serie comedy leggera e mai volgare, ideale da guardare nelle giornate festive. Si intitola Gigolò per caso e presenta un cast corale di grande spessore.

Su Prime Video una serie comedy leggera e divertente

Gigolò per caso è una serie italiana in sei episodi diretta da Eros Puglielli (Sono Lillo, DNA. Decisamente non adatti e Gli idoli delle donne). I sei episodi, tutti disponibile su Prime Video dal 21 dicembre scorso, hanno una durata di 28 minuti ciascuno.

La serie originale Amazon Prime ha come protagonisti principali Christian De Sica e Pietro Sermonti nei ruoli rispettivamente di un padre e di un figlio che scopre, ormai adulto, che il genitore è stato un gigolò per gran parte della sua vita. In crisi con la moglie e in difficoltà economiche, l’uomo decide di dare una svolta alla sua esistenza e seguire le orme paterne.

Il cast comprende anche Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena con Marco Messeri, Sandra Milo e Stefania Sandrelli. Tra le guest star ci sono Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele.

La trama della serie Gigolò per caso

L’improvvisa notizia dell’infarto del padre Giacomo (Christian De Sica) sconvolge la piatta vita del tranquillo Alfonso (Pietro Sermonti). Oppresso dal padrone (Claudio Greg Gregori) del negozio di orologi in cui lavora come commesso, è in crisi con la moglie (Ambra Angiolini) con cui frequenta una terapista di coppia (Asia Argento).

Quando scopre che il padre non era l’antiquario che credeva, ma un gigolò richiestissimo da un grandissimo numero di clienti, Alfonso decide di proseguire l’attività paterna per cercare di risolvere i propri problemi economici. Inizia per lui una nuova vita, un viaggio di liberazione e scoperta, anche dell’universo femminile.

Guarda il trailer