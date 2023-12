Su Prime Video è arrivata una pellicola drammatica e commovente che narra la storia di due sorelle

Ami i drammi esistenziali e vuoi passare una serata con un film che ti faccia riflettere? Su Amazon Prime Video è arrivata una pellicola drammatica e commovente che tocca temi fondamentali dell’esistenza umana: il suicidio, l’infelicità, l’elaborazione del lutto e l’amore. Si intitola All my puny sorrows e ti spiegherà il significato della parola sofferenza.

Su Prime Video una pellicola drammatica e commovente

All my puny sorrows è un film del 2022 diretto da Michael McGowan (Resta con me, One week). Tratto dal best seller di Miriam Toews, è interpretato da Sarah Gadon, Alison Pill e Mare Winningham.

La pellicola narra la storia di due sorelle seguendo i piani temporali del presente e del passato. I temi che si intrecciano sono la vita e la morte. I continui flashback servono a raccontare un vecchio dramma familiare, ma soprattutto spiegano l’origine di tanto dolore.

Al centro della trama del film su Prime Video la commovente storia di due sorelle: una pianista ossessionata dal pensiero di porre fine alla propria vita e una scrittrice che, lottando contro la decisione dell’altra, fa profonde scoperte su se stessa.

La trama del film All my puny sorrows

Elfreida e Yolanda sono due sorelle cresciute in una comunità mennonita. Elfreida “Elf” (Sarah Gadon) è una pianista di successo, con un marito che la ama e una tournée in procinto di iniziare. Yolanda “Yoli”(Alison Pill) è una scrittrice in crisi creativa, alle prese con un divorzio e una figlia adolescente. A causa di una forte depressione Elf decide di togliersi la vita, ma viene salvata e ricoverata in una clinica psichiatrica.

Yoli è l’unica persona con cui Elf parla e si confida liberamente. Insieme ripercorrono i ricordi della loro infanzia segnati dalle rigide regole della comunità e dal suicidio del padre. Yoli tenta in tutti i modi di salvare la vita della sorella, mentre Elf fa di tutto per convincere Yoli ad assisterla nel suicidio. Nella lotta tra la vita e la morte, le due sorelle discutono dell’amore, dell’arte e del significato dell’esistenza.

Guarda il trailer