Su Prime Video è arrivata una commedia fantastica, una favola di Natale ricca di magia

Vuoi immergerti in pieno nel clima natalizio e hai voglia di vedere una commedia di buoni sentimenti? Su Amazon Prime Video è arrivata una commedia fantastica, una favola di Natale piena di magia e di effetti speciali. Si intitola Elf Me ed è interpretata da un cast straordinario.

Su Prime Video una commedia fantastica ricca di magia

Elf Me è il film di Natale 2023 diretto da YouNuts! È una classica favola piena di magia e di effetti speciali. Protagonista un bravissimo Lillo Petrolo nei panni di Trip, un elfo un po’ anticonvenzionale, al servizio di Babbo Natale. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia, un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola.

Nel cast anche Claudio Santamaria nel ruolo di un perfido giocattolaio, Anna Foglietta che interpreta la mamma di Elia (Federico Ielapi) e Caterina Guzzanti nei panni di un elfo. Una favola che farà divertire e sognare i più piccoli ma capace di appassionare anche gli adulti. Il produttore e sceneggiatore Gabriele Mainetti (Lo Chiamavano Jeeg Roobot) si è occupato anche della supervisione delle musiche e degli effetti speciali.

Il brano che accompagna il trailer del film su Prime Video e la canzone del film è una nuova versione di Christmas (Baby Please Come Home). In questa occasione, è stata interpretata dalla splendida Annalisa.

La trama del film Elf Me

Trip è un elfo di Babbo Natale che si comporta in maniera bizzarra. I giocattoli che crea grazie alla magia sono molto particolari, tant’è che a volte perdono il controllo. Quando l’elfo combina un pasticcio più grande del solito, però, incontra il piccolo Elia, che a scuola viene maltrattato dai bulli. La madre del bimbo, invece, è una giocattolaia i cui affari, negli ultimi anni, non stanno andando molto bene.

Grazie all’incontro con Trip, la vita di Elia cambia radicalmente e le vendite del negozio di giocattoli della mamma si impennano. Ma proprio quando le cose cominciano ad andare per il verso giusto, s’intromette nella loro vita un imprenditore senza scrupoli intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote alla mamma di Elia.

