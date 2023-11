Su Prime Video è arrivata una commedia esilarante che racconta una storia distopica

Vuoi passare una serata davanti allo schermo divertente ma nello stesso tempo impegnata ed educativa? Su Amazon Prime Video è arrivata una commedia esilarante che racconta una storia distopica. Si intitola Il migliore dei mondi ed è la nuova opera di un autore geniale.

Il migliore dei mondi è la nuova commedia diretta e interpretata da Maccio Capatonda (già vincitore della seconda edizione di Lol) insieme a Danilo Carlani e Alessio Dogana. Un film ambientato in un 2023 senza tecnologia che fa ridere ma anche riflettere sulle dipendenze contemporanee da social e smartphone.

Nella pellicola, infatti, Ennio Storto (Maccio Capatonda) si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo, in cui la tecnologia si è fermata negli anni ’90. Sopravviverà all’analogico? Una commedia surreale che diventa una grande avventura, in un mondo ormai dimenticato. Per molti versi, una satira della nostra società e della deriva dell’elettronica di consumo.

Nel cast anche un efficace Pietro Sermonti e la rivelazione Martina Gatti. All’interno del film è presente il brano originale di Myss Keta, dal titolo Condannata a danzare, realizzato per accompagnare il protagonista nella sua evoluzione all’interno de Il migliore dei mondi.

La trama del film Il migliore dei mondi

Al centro del film la storia di un uomo comune che vive ai giorni nostri e che verrà catapultato inaspettatamente in un viaggio analogico che lo porterà in un mondo ben lontano da quello digitale in cui viviamo oggi.

È quello che succede al protagonista Ennio Storto, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Mentre all’inizio viene sopraffatto dall’ansia, pian piano Ennio scoprirà che un mondo analogico non è niente male. Anzi, sarà questo mondo a permettergli di scoprire un nuovo lato di sé.

