Su Prime Video è arrivata una avventurosa commedia natalizia da guardare con tutta la famiglia

Inizia il periodo più scintillante dell’anno, siete pronto ad accamparvi sul divano con tutta la famiglia? Su Amazon Prime Video è arrivata una commedia natalizia che piacerà a grandi e piccoli. Si intitola Buon Natale da Candy Candy Lane ed è interpretato da un attore inconfondibilmente divertente.

Su Prime Video una commedia natalizia per tutta la famiglia

Buon Natale da Candy Candy Lane è un film del 2023 con protagonista Eddie Murphy. La pellicola è stata scritta da Kelly Younger, che si è ispirata ai ricordi d’infanzia durante le feste natalizie a Candy Cane Lane, a El Segundo, in California. Il regista è Reginald Hudlin, che si è riunito per la prima volta con l’attore dopo Il principe delle donne del 1992.

Eddie Murphy interpreta Chris, un padre di famiglia con la missione di vincere l’annuale concorso del quartiere che premia la casa con la miglior decorazione natalizia. L’incontro con la dispettosa elfa Pepper scombussolerà non solo i suoi piani, ma anche quelli dell’intera città.

Nel cast del film su Prime Video vi sono anche Thaddeus J. Mixson, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, Genneya Walton e Madison Thomas. E poi Anjelah Johnson-Reyes, Lombardo Boyar, D.C. Young Fly, Danielle Pinnock, Timothy Simons, Riki Lindhome e Stephen Tobolowsky.

La trama del film Buon Natale da Candy Candy Lane

Per avere più chance di vittoria del concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia, Chris (Eddie Murphy) stringe inavvertitamente un accordo con un’elfa birichina di nome Pepper (Jillian Bell). La quale però, con un incantesimo, porta in vita i “12 giorni di Natale” creando scompiglio in tutta la città.

Con il rischio di rovinare le feste a tutta la sua famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross) e i loro tre figli devono imbarcarsi in una corsa contro il tempo per riuscire a spezzare l’incantesimo di Pepper, combattere subdoli personaggi magici e salvare il Natale per tutti.

Guarda il trailer