Su Prime Video è arrivata la seconda stagione di una serie spy-action che stavi aspettando da tempo

Stai aspettando di vedere una serie d’azione che ti terrà incollato allo schermo per il prossimo mese? Su Amazon Prime Video è arrivata la seconda stagione di una serie spy-action con protagonista un investigatore veterano della polizia militare. Si tratta di Reacher 2 ed è composta da otto episodi.

Reacher è la serie tv d’azione tratta dai romanzi best-seller di Lee Child con protagonista Alan Ritchson. Gli otto episodi della nuova stagione sono disponibili a cadenza settimanale ogni venerdì fino al 19 gennaio 2024.

Jack Reacher è un investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile. La seconda stagione inizia con Reacher che decide di riunire alcuni suoi ex commilitoni e investigare su misteriosi assassinii.

Oltre ad Alan Ritchson ancora nel ruolo principale di Jack Reacher, il cast vede anche Maria Sten, Serinda Swan e Shaun Sipos nei panni dei componenti dell’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP. E poi Ferdinand Kingsley, Robert Patrick e Domenick Lombardozzi.

La trama della serie Reacher 2

La seconda stagione della serie su Prime Video è basata su Vendetta a freddo (Bad Luck and Trouble), l’undicesimo romanzo della serie di Lee Child. Inizia quando l’ex investigatore della polizia militare Jack Reacher riceve un messaggio in codice che lo informa che i membri della sua ex unità dell’Esercito, l’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno.

Strappato dal suo vagabondare, Reacher si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d’elezione, per investigare: Frances Neagley, Karla Dixon, contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole e David O’Donnell, padre di famiglia dalla parlantina veloce e dal coltello a serramanico. Insieme, iniziano a ricostruire il puzzle di un mistero in cui la posta in gioco diventa sempre più alta e che li porta a chiedersi chi li abbia traditi e chi sarà il prossimo a morire.

