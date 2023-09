Su Prime Video è appena arrivato un film allegro, commovente e colorato dedicato all’amicizia al femminile

Hai voglia di vedere una commedia sulla ricerca della felicità e sulle sfide della vita e ami il tema food? Su Amazon Prime Video è appena arrivato un film allegro, commovente e colorato sull’amicizia al femminile. Si intitola Una torta per l’uomo giusto ed è ispirato a una storia vera.

Su Prime Video un film sull’amicizia al femminile

Una torta per l’uomo giusto (Sitting in Bars with Cake) è un film diretto da Trish Sie e basato su un libro di Audrey Shulman ancora inedito in Italia. Si ispira a eventi realmente accaduti per raccontare le vicende di due migliori amiche, Jane e Corinne, due ventenni che vivono a Los Angeles. Protagoniste del film Prime Video sono le attrici Yara Shahidi e Odessa A’zion.

La pellicola non è solo un viaggio colorato attraverso i bar di Los Angeles ma è soprattutto una commovente celebrazione dell’amicizia al femminile, della costruzione della propria identità e di come la felicità possa nascondersi anche nei luoghi più inaspettati. Oltre a Shahidi e A’zion, il cast è formato dagli attori Bette Midler, Ron Livingston, Maia Mitchell, Charlie Morgan Patton, Simone Recasner, Rish Shah, Aaron Dominguez, Will Ropp, Adina Porter e Navid Negahban.

La trama del film Una torta per l’uomo giusto

Corinne, allegra ed estroversa, convince la timida ma talentuosa pasticciera Jane a impegnarsi per un anno per preparare torte e a portarle nei bar con l’obiettivo di incontrare persone e sviluppare la fiducia negli altri.

Purtroppo, nel corso di quell’anno, Corinne riceverà una diagnosi che le cambierà per sempre la vita e le due amiche affronteranno una sfida diversa dalle aspettative.

Nonostante sembri una commedia sentimentale, il film è dedicato all’amicizia al femminile. Il legame tra Jane e Corinne sottolinea l’importanza dei legami tra le donne, fatti di cura e sostegno reciproco.

Guarda il trailer