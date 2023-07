Su Prime Video c’è una serie tv poliziesca con protagonista un giovane prete bello e misterioso

Hai voglia di guardare una serie tv ricca di mistero e sei appassionato di indagini e intrighi da risolvere? Su Prime Video c’è una serie tv poliziesca britannica basata su un ciclo di romanzi. Si intitola Grantchester, è composta da otto stagioni ed ha come protagonista un prete bello e peccatore.

Su Prime Video una serie poliziesca con un giovane prete protagonista

Grantchester è tratta dal ciclo di romanzi di successo The Grantchester Mysteries scritto da James Runcie. Il padre è stato arcivescovo di Canterbury per oltre un decennio e lo scrittore, dunque, conosce bene le dinamiche interne alla Chiesa.

Il detective drama è ambientato in una cittadina inglese degli anni ’50 (la Grantchester del titolo) ed ha per protagonista un giovane prete problematico, impegnato ad indagare su casi di uxoricidio, razzismo, truffa e simili.

La trama della serie tv Grantchester

Il giovane parroco di Grantchester, il pastore anglicano Sidney Chambers (James Norton) ha, come il nostro Don Matteo la passione per la bicicletta, i rapporti di amicizia con gli ispettori di polizia e l’intuito nel risolvere ogni genere di delitti. Ma le somiglianze tra i due personaggi e le rispettive serie, finiscono qui.

Giovane e prorompente, Sidney è un affascinante reduce della Seconda guerra mondiale, con nell’anima le ferite della guerra. Vive in conflitto con i propri sentimenti per una donna, Amanda, di cui è innamorato ma che è promessa sposa di un altro. I suoi drammi lo avvicinano anche a problemi di alcol. Le relazioni tra i personaggi non sono caste e pure e i casi trattati includono temi inusuali per le serie di preti detective.

La serie affronta anche la vita dei personaggi e le loro relazioni, le vite amorose e i drammi personali dei vari abitanti del villaggio. E, anche per questo, è particolarmente coinvolgente per il pubblico che ama immergersi nelle vicende personali dei personaggi.

