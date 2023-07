Su Prime Video c’è una serie tv molto celebrata, un thriller psicologico con una protagonista d’eccezione

Se ami le storie alla Hitchcock e vuoi vedere una serie che sembra ispirata alla sua cinematografia, abbiamo il consiglio che fa per te. Su Amazon Prime Video c’è una serie tv acclamatissima, che mescola dramma e thriller psicologico. Si intitola Homecoming e prende spunto da un podcast di grande successo.

Su Prime Video una serie tv che mescola dramma e thriller psicologico

Homecoming, diretta da Sam Esmail (Mr. Robot), è composta da due stagioni e 17 episodi in totale. È tratta dal podcast omonimo curato da Eli Horowitz e Micah Bloomberg. La trama è caratterizzata da una forte componente psicologica ed è incentrata su temi forti come la salute mentale e le conseguenze sulla psiche di traumi come la guerra.

La prima stagione della serie, esclusiva Prime Video, ha come protagonista una straordinaria Julia Roberts (premio Oscar per Erin Brockovich), attrice che non ha bisogno di presentazioni. Per il suo ruolo in Homecoming è stata particolarmente celebrata da pubblico e critica, ha vinto un Critic’s Choice Award e ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe.

Insieme a lei, recita Bobby Cannavale, attore versatile vincitore di due Premi Emmy per le sue interpretazioni in Will & Grace e Boardwalk Empire – L’impero del crimine. Nel cast anche Stephan James (Race – Il colore della vittoria) e, nella seconda stagione della serie, Janelle Monáe e Chris Cooper.

La trama della serie Homecoming

Heidi Bergman (Julia Roberts) è un’assistente sociale che lavora nell’Homecoming Transitional Support Centre, un progetto creato per aiutare i veterani di guerra nell’inserimento alla vita civile. Tramite sedute terapeutiche e corsi per superare i traumi del passato, Heidi cerca di aiutare gli ex soldati a ritornare alla normalità. Durante le sedute, supervisionate dal capo Colin Berfast, Heidi si interessa a Walter Cruz, un paziente che non mostra particolari segni di squilibrio dovuti alla guerra.

La storia prosegue quindi su due linee temporali, una che segue il passato di Heidi come terapista all’Homecoming, e un’altra nel futuro. Nel futuro la Bergman è stata allontanata dal centro e lavora come cameriera. In questa veste Heidi viene contattata da Thomas Carrasco, membro del Dipartimento della Difesa, che sta indagando proprio sul progetto Homecoming. Intrighi e segreti sembrano ricondurre tutto al paziente Walter Cruz, ma Heidi sembra non ricordare nulla di quello che è successo.

