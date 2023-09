Su Prime Video c’è una serie fantasy di grande successo, con protagoniste donne detentrici della magia

Se ti piace il genere fantastico e vuoi immergerti in nuove avventure oniriche ecco la serie che fa per te. Su Amazon Prime Video è appena uscita la seconda stagione di una serie fantasy di grande successo. Si intitola La ruota del tempo ed è basata sulla straordinaria saga del compianto Robert Jordan.

Su Prime Video una serie fantasy di grande successo

La ruota del tempo è un grande progetto seriale Sony distribuito da Prime Video tratto da una delle saghe fantasy più popolari e vendute nel mondo, scritta da Robert Jordan. La storia è portata sullo schermo da Rafe Judkins e interpretata da Rosamund Pike, che ne è anche produttrice.

In un mondo fantastico in cui la magia è realtà, ma solo per alcune donne, Moiraine fa parte di una specie di corporazione che si fa chiamare Aes Sedai e che è composta per l’appunto da donne in grado di utilizzare la magia. Moiraine intraprende un viaggio intorno al mondo con quattro ragazze e un drago (reincarnato), convinte che quest’ultimo sia l’unico a poter salvare o distruggere l’intera umanità.

La trama della serie tv La ruota del tempo

La fiction è racconto di sacrifici, percorsi di crescita, scelte coraggiose. La prima stagione si apre con l’arrivo della Aes Sedai Moiraine nel villaggio di Two Rivers. La donna è alla ricerca dell’uomo destinato a diventare il Drago Rinato che secondo le profezie o fronteggerà il ritorno dell’Oscuro oppure distruggerà l’umanità. Ma il villaggio viene assalito da mostruosi esseri, i Trolloc, ma Moiraine insieme a cinque giovani tra uomini e donne riesce a scappare. Uno di loro è il Drago Rinato.

La Ruota del Tempo gira e l’Ultima Battaglia si avvicina. Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati, Moiraine, non è ora in grado di aiutarli, quindi devono trovare altre fonti di forza.

Guarda il trailer