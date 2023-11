Su Prime Video c’è una pellicola commovente sull’amore e la fiducia, ispirata a una storia vera

Stai cercando un film romantico e intenso da vedere stasera? Su Amazon Prime Video c’è una pellicola commovente sull’amore e la fiducia tratta da una storia vera. Si intitola Vicino all’orizzonte e racconta una storia d’amore particolarmente emozionante.

Su Prime Video una pellicola commovente sull’amore

Vicino all’orizzonte è un film di produzione tedesca distribuito nel 2019 e diretto da Tim Trachte. Vanta la presenza degli attori emergenti Jannif Schümann e Luna Wedler, particolarmente apprezzati nei rispettivi ruoli.

La pellicola su Prime Video è la trasposizione dell’omonimo romanzo di Jessica Koch. Inizialmente pubblicato nel 2016 sotto forma di ebook, in seguito allo straordinario riscontro di pubblico, venne stampato in copia fisica.

Jessica affamata di vita e l’affascinante e affascinante Danny si conoscono al luna park e si innamorano. All’inizio sembra che siano la coppia perfetta con un brillante futuro davanti a loro. Ma non molto tempo dopo Jessica deve rendersi conto che Danny le sta nascondendo qualcosa dietro la sua facciata carismatica.

Il film è interpretato da due attori emergenti, entrambi originari della Germania ma già con alcuni titoli internazionali all’attivo. Luna Wedler si è fatta conoscere grazie al film Blue My Mind – Il segreto dei miei anni (2017) e alla serie crime The Team (2015). Jannik Schümann vanta una già lunga carriera, composta prevalentemente di titoli televisivi. Nel cinema ha recitato in Submergence (2017) e La conseguenza (2019).

La trama del film Vicino all’orizzonte

La storia ruota intorno a Jessica, ragazza allegra e solare di 18 anni, annoiata dalla routine della sua vita. Tutto cambia nel momento in cui, durante l’estate, incontra Danny, più grande di lei di qualche anno. Il loro amore, nato quasi inaspettatamente, sembra perfetto.

Ci sono però aspetti del suo passato di cui Danny non parla. Nel momento in cui Jessica scoprirà le cicatrici sul suo corpo, lo costringerà a raccontarle cosa è accaduto. Danny sarà allora costretto a riportare alla luce il suo turbolento passato fatto di soprusi.

Guarda il trailer