Su Prime Video c’è una pellicola coinvolgente, dura e sincera, che parla di speranza e redenzione

Stasera hai voglia di guardare un film che è un pugno nello stomaco? Su Amazon Prime Video c’è una pellicola coinvolgente, dura e sincera che parla di speranza e redenzione. Si tratta di A testa alta e tra i protagonisti annovera una vera e propria icona del cinema francese.

A testa alta (La Tête haute) è un film diretto da Emmanuelle Bercot che ha aperto il Festival di Cannes del 2015. La pellicola tratta temi importanti come il riscatto dei giovani abbandonati e problematici.

Il film, duro e sincero, è il racconto di una fase difficile di crescita per un giovane adolescente problematico. Una critica alla società moderna che spesso isola e abbandona le minoranze. Il giovane Malony ha una condotta oppositiva-provocatoria e solo attraverso la perseveranza delle figure educative riuscirà a riscattarsi.

Protagonista del film su Prime Video, nel ruolo della giudice Blaque, è l’attrice francese amatissima da pubblico e critica: la divina Catherine Deneuve. Nei panni di Malony ha fatto il suo esordio cinematografico, invece, il giovane Rod Paradot. Grazie a questo ruolo ha vinto il premio César come Miglior Promessa Maschile. Il César al Miglior Attore non Protagonista è stato vinto, invece, da Benoît Magimel, che nel film interpreta Yann.

La trama del film A testa alta

Abbandonato dalla madre all’età di 6 anni, fino ai 15 anni Malony entra ed esce in continuazione dal carcere minorile e da case famiglia. Fortunatamente, su di lui si posano le attenzioni di Florence, magistrato sulla via della pensione, e di Yann, un assistente sociale che ha avuto a sua volta un’infanzia difficile.

I due provano a salvare Malony dal suo destino, portandolo in un centro educativo molto rigoroso dove ha modo di incontrare Tess. Ragazza molto speciale, Tess gli mostrerà come esistano ancora dei validi motivi per mettersi sulla strada giusta.

