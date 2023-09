Su Prime Video c’è una pellicola agrodolce, una storia sui buoni sentimenti e sulle seconde possibilità della vita

Ami le storie che raccontano le seconde possibilità e vuoi vedere un film dolce e malinconico? Su Prime Video c’è una pellicola agrodolce suoi buoni sentimenti che ti sorprenderà. Si intitola Non così vicino ed è interpretata da una star hollywoodiana di prima grandezza.

Su Prime Video una pellicola agrodolce da non perdere

Non così vicino è un film del 2022 diretto da Marc Forster (Quantum of Solace). È tratto dal romanzo L’uomo che metteva in ordine il mondo ed è il remake del film svedese Mr. Ove del 2015. La pellicola piacque a tal punto a Tom Hanks che la star americana decise di acquistarne i diritti per una riedizione hollywoodiana.

Hanks porta sullo schermo un uomo solitario, apparentemente indifferente agli altri, chiuso nel suo passato e nel ricordo della moglie. Un uomo scorbutico e indisponente che risponde a monosillabi e grugniti. Nel cast anche Manuel Garcia-Rulfo e Mariana Treviño. Tra i protagonisti, inoltre, troviamo il figlio di Tom Hanks, Truman, nel ruolo di Otto da giovane.

La trama del film Non così vicino

Non così vicino racconta la storia di Otto Anderson, uomo meticoloso e scontroso che, dopo la morte dell’amatissima moglie, si è isolato e ha perso la voglia di vivere. Infatti, appena andato in pensione, decide di suicidarsi. Mentre sta per impiccarsi, nell’isolato arriva una rumorosa e allegra famiglia di vicini che lo distoglie momentaneamente dal suo intento.

Dopo la morte della moglie, Otto, un sessantenne scorbutico e cocciuto, è costretto a lasciare il lavoro che ha svolto per quasi quarant’anni e per questo comincia a pensare di farla finita. Ogni suo tentativo di uccidersi, però, viene sventato o mandato a monte dalle intromissioni dei suoi nuovi vicini, esuberanti e chiassosi. Ma la ragazzina che bussa alla porta di Otto e poi s’infila con grazia nelle sue giornate riaccosta l’uomo alla vita.

