Su Prime Video c’è una miniserie thriller prequel di una saga cinematografica molto amata

Sei fan dei film d’azione e cerchi una serie da guardare velocemente? Su Amazon Prime Video c’è una miniserie thriller che racconta una storia affascinante. Si intitola The Continental: Dal mondo di John Wick ed è ispirata al mondo del famoso personaggio cinematografico.

Su Prime Video una miniserie thriller piena d’azione

The Continental: Dal mondo di John Wick è una miniserie in soli tre episodi prequel dei quattro capitoli della saga cinematografica action con protagonista l’ex assassino interpretato da Keanu Reeves. Si può considerare anche uno spin-off che allarga la trama ad altri personaggi.

I tre episodi creati da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons, e diretti da Albert Hughes e Charlotte Brandstorm, raccontano le origini dei protagonisti della saga e del Continental Hotel, covo dei peggiori criminali del mondo e teatro delle avventure di John Wick.

Si tratta di storie poliziesche piene di suspence, piacevoli anche per chi non ha mai visto la saga cinematografica. Protagonista un gigante di Hollywood: Mel Gibson, premio Oscar per Braveheart – Cuore impavido. Con lui recitano Colin Woodell e Ben Robson.

In un’intervista per Collider, i produttori esecutivi Erica Lee e Basil Iwanyk hanno ventilato la possibilità di regalare ai fan un sequel della serie.

La trama della miniserie The Continental: Dal mondo di John Wick

New York, anni Settanta. Winston Scott, futuro nemico giurato di John Wick, gestisce un business a Londra, ma dopo aver ricevuto una chiamata dal manager dell’Hotel Continental Cormac Fitzpatrick viene trascinato in un vero e proprio inferno per affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle.

Suo fratello Frankie ha infatti rubato qualcosa di estremamente prezioso per Cormac, e lui dovrà recuperarlo. Il protagonista inizierà così la scalata verso i vertici della criminalità, fino a prendere il controllo dell’organizzazione di Cormac e a diventare il proprietario dell’albergo che sarà destinato a radunare i più spietati sicari.

Guarda il trailer