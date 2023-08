Su Prime Video c’è una miniserie divertentissima, tratta da un romanzo originale ed eccentrico

Fantasy, umorismo, psicologia: è quello che cerchi in una serie tv? Su Amazon Prime Video c’è una miniserie particolarmente originale e divertentissima sull’amicizia tra un angelo e un demone. Si intitola Good Omens, è appena uscita la seconda stagione e sta avendo un successo stepitoso!

Su Prime Video una miniserie divertentissima

La prima stagione di Good Omens, uscita nel 2019, era un fedele adattamento dell’omonimo romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman (produttore della serie e autore della sceneggiatura) dal titolo Buona Apocalisse a tutti!. I nuovi episodi, invece, si basano su materiale inedito: nel 1989 Pratchett (scomparso nel 2015) e Gaiman avevano buttato giù idee e appunti per un potenziale sequel.

La miniserie propone un cast d’eccezione (la voce di Dio è di Frances McDormand, quella di Satana di Benedict Cumberbatch) ed è una divertentissima commedia sulla fine del mondo che celebra l’umanità e tutto ciò che ci rende umani.

La trama della miniserie Good Omens

La serie Netflix racconta la storia dell’angelo Aziraphale e del demone Crowley che, dopo aver trascorso migliaia di anni tra gli uomini, si sono così affezionati alla loro vita terrena che non sono tanto contenti all’idea dell’arrivo imminente del Giorno del Giudizio.

Decidono quindi di collaborare per impedire l’Apocalisse, e per farlo devono trovare l’Anticristo, un undicenne destinato a dare inizio alla fine del mondo. C’è un problema: per colpa di uno scambio di culla, né Crowley né Aziraphale sanno dove sia il bambino.

L’angelo Aziraphale è interpretato da Michael Sheen, poliedrico ed eclettico attore, già visto nella parte del licantropo Lucian nella trilogia di Underworld, del vampiro Aro in The Twilight Saga: New Moon, e dell’ex premier britannico Tony Blair nel film The Queen – La regina accanto ad Helen Mirren.

Nella parte del diavolo c’è invece David Tennant, noto per aver interpretato il Decimo Dottore nella celebre serie televisiva britannica Doctor Who (dal 2005 al 2010, e poi nel 2013 e nel 2023)

