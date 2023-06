Su Prime Video c’è una miniserie che mescola thriller e commedia, piena di suspense e ironia

Cerchi una serie tv da vedere di corsa e ami i colpi di scena e lo humour? Su Amazon Prime Video c’è la miniserie televisiva che fa per te: The Consultant è un mix di thriller e commedia davvero irresistibile. E con un interprete straordinario.

Un mix di thriller e commedia

In un intreccio continuo di suspense e ironia, The consultant è la nuova serie thriller ideata da Tony Basgallop (Inside Men) e diretta dal regista Matt Shakman. La dark comedy, una sola stagione di 8 episodi, ognuno di circa trenta minuti, è tratta dall’omonimo romanzo di Bentley Little.

Il protagonista è uno straordinario Christoph Waltz, due volte premio Oscar (Bastardi senza gloria, Django Unchained), nel ruolo del consulente Regus Patoff. Nat Wolff interpreta Craig, uno dei programmatori, mentre Brittany O’Grady è la dipendente Elaine. La serie affronta il tema della competitività tossica nel mondo del lavoro e le storture all’interno di un’azienda contemporanea.

La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Bentley Little, scrittore americano dedito all’horror e alla commedia nera. Gli 8 episodi di The Consultant tengono gli spettatori incollati allo schermo e culminano in un finale ambiguo. Sembra però che si stia lavorando per una seconda stagione della serie di Prime Video.

La trama della miniserie su Prime Video

CompWare, una società che produce giochi per smartphone, si trova in una situazione di potenziale crisi e i dipendenti sono preoccupati. Elaine porta un gruppo di bambini in visita nell’ufficio a conoscere il signor Sang, giovane fondatore dell’azienda. Ma uno dei bambini spara a Sang, uccidendolo. Da questo momento in poi la guida della società passerà ad una misteriosa figura ingaggiata prima di morire dallo stesso Sang: il consulente Regus Patoff.

Patoff inizia a creare nell’ufficio una atmosfera di grande tensione. Elaine verrà coinvolta sempre di più nei piani di Patoff, per via della sua ambizione mentre Craig, giovane programmatore, porta avanti indagini sul passato del consulente. Più Craig scopre cose su Patoff, più la sua stessa vita e quella della sua fidanzata Patty vengono messe in pericolo.

Guarda il trailer