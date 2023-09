Su Prime Video c’è una miniserie australiana da non perdere, una coraggiosa storia di emancipazione femminile

Ti piace indagare nei misteri familiari e ami le storie che analizzano le personalità nel profondo? Su Prime Video c’è una miniserie australiana drammatica sull’emancipazione femminile tra le più viste sulla piattaforma di streaming. Si intitola Ascolta i fiori dimenticati e ha come protagonista un’attrice hollywoodiana iconica.

Su Prime Video una miniserie australiana drammatica

Ascolta i fiori dimenticati è una miniserie australiana in 7 puntate tratta dall’omonimo romanzo di Holly Ringland. Con il titolo originale di The Lost Flowers of Alice Hart, il libro è diventato un vero e proprio best-seller internazionale.

Sceneggiata da Sarah Lambert e diretta da Glendyn Ivin, la serie è ambientata nell’Australia rurale. Una terra selvaggia e affascinante, ostile e ostica. La fiction racconta una coraggiosa storia di resilienza femminile. Ascolta i fiori dimenticati è stata girata tra Sydney, la regione del Nuovo Galles del Sud e il Territorio del Nord.

La storia di è quella di Alice Hart, una bambina di nove anni che ha perso entrambi i genitori in un misterioso incendio. Va a vivere con la nonna June, che le insegna il linguaggio segreto dei fiori. Alice scoprirà così le sue origini e capirà che crescere è avere coraggio.

Nei panni della nonna June recita la straordinaria Sigourney Weaver. Per il resto, vi sono nel cast attori australiani, tra cui Asher Keddie, Leah Purcell, Alycia Debnam-Carey, Frankie Adams, Alexander England, Charlie Vickers e Tilda Cobham-Hervey.

La trama della miniserie Ascolta i fiori dimenticati

Alice (Alyla Browne) è una bambina di 9 anni che vive nella selvaggia Australia. Sua madre (Tilda Cobham-Hervey) è una donna dolcissima e misteriosa. Ma la tragedia è alle porte ed Alice si ritrova a perdere entrambi i genitori in un incendio che porta via tutto.

Alice va a vivere con la nonna June (Sigourney Weaver), nella fattoria di famiglia a Thornfield. Sarà l’occasione per imparare il linguaggio dei fiori e ritrovare quelli perduti lungo la strada.

Guarda il trailer