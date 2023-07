Su Prime Video c’è una famosa commedia romantica, una storia che emoziona e commuove

Ami le storie romantiche e i film che scandagliano la natura delle relazioni umane? Su Amazon Prime Video c’è una commedia romantica che ebbe molto successo quando uscì al cinema, una storia che emoziona e commuove. Si tratta di One day, il film tratto dall’omonimo romanzo del 2009 di David Nicholls.

Su Prime Video una commedia romantica che emoziona

One day, sceneggiato dallo stesso Nicholls, è diretto da Lone Scherfig, regista danese del collettivo Dogma 95 passato alle produzioni internazionali con l’incantevole An Education. Anne Hathaway e Jim Sturgess interpretano i protagonisti Emma Morley e Dexter Mayhew. Il film racconta la storia di una coppia predestinata che si rincorre per due decenni dopo la fine dell’università, e che il destino fa incontrare sempre il 15 luglio di ogni anno.

Anne Hathaway è famosa per pellicole come Pretty Princess, I segreti di Brokeback Mountain, Il diavolo veste Prada. Con il ruolo di Fantine nel film Les Misérables si aggiudica l’Oscar come Miglior attrice non protagonista. Jim Sturgess, invece, è conosciuto soprattutto come cantante e si è fatto notare nel film realizzato su 33 canzoni dei Beatles, Across the Universe.

La trama di One Day

Emma e Dexter si conoscono l’ultimo giorno di università e trascorrono una notte insieme a raccontarsi le loro vite. Hanno caratteri opposti ma si attraggono. Anno dopo anno nei successivi venti che accompagnano la loro maturità, il rapporto muta: si allontanano e si riavvicinano, si cercano e si respingono, sanno di essere destinati a stare insieme ma non vogliono “rovinare tutto”.

Emma si mantiene come cameriera poi passa all’insegnamento e infine pubblica un libro. Dexter diventa conduttore di programmi trash in tv, poi passa ad una catena di ristoranti bio. Alla fine capisce qual è la persona giusta per lui, quella che sua madre Alison (Patricia Clarkson), malata di cancro, lo spingeva a frequentare. Ma il finale della storia è dolorosissimo.

Guarda il trailer