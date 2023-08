Su Prime Video c’è una commedia sentimentale che ti farà passare una serata spensierata

Vuoi trascorrere una serata leggera e cerchi un film romantico da guardare? Su Amazon Prime Video c’è una commedia sentimentale realizzata per la televisione statunitense. Si intitola 30 caffè per innamorarsi e ti farà passare un paio d’ore spensierate.

Su Prime Video una commedia sentimentale americana

30 caffè per innamorarsi è un film del 2018 diretto da W.D. Hogan. La storia è stata scritto da John Donovan, Victoria Rose e Debbie Gaughan. Kelsey Asbille e Barry Corbin sono i due attori protagonisti che avevano già recitato insieme in One Tree Hill, la serie.

La pellicola (Brimming with Love il titolo originale) racconta l’incontro da una giovane giornalista e il proprietario di un bar, la cui principale dote è quella di creare coppie perfette tra estranei.

La trama del film 30 caffè per innamorarsi

Allie Morgan, giovane e cinica giornalista, coltiva il sogno di diventare un giorno reporter per il City Herald. Il suo capo, Addison Rickford, decide di darle una possibilità. A causa di un indirizzo sbagliato, Allie si imbatte in Sam, giovane titolare del bar Brimming with Love. Allie scopre che, dopo tanti anni a servire caffè, Sam è arrivato alla conclusione che ai suoi clienti single ne servano al massimo 30 per conoscere qualcuno ed innamorarsi. Il suo bar è, insomma, una specie di agenzia di incontri per single in cerca dell’anima gemella.

Sarà proprio il Brimming with Love ad ispirare la nuova rubrica di Allie. La ragazza decide anche di provare in prima persona le doti da Cupido di Sam e accetta quindi di venire accoppiata con qualcuno. La sua indagine, però, viene rovinata da un colpo di scena inaspettato. Con il passare del tempo, infatti, mentre Allie prosegue il suo lavoro, si accorge che Sam, colui che doveva essere l’oggetto del suo articolo, potrebbe addirittura essere la sua anima gemella…

