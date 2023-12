Su Prime Video c’è una commedia romantica natalizia da guardare se passerai Natale con i suoceri

Ami immergerti totalmente nell’atmosfera natalizia e cerchi un bel film leggero e frizzante da guardare stasera? Su Amazon Prime Video è arrivato il sequel di una commedia romantica natalizia uscita lo scorso anno. Si intitola Il tuo Natale e il mio 2 e devi assolutamente guardarlo se passerai Natale con genitori e suoceri.

Su Prime Video una commedia romantica natalizia leggera e frizzante

Il tuo Natale e il mio 2 è il seguito del film inglese del 2022 Il tuo Natale e il mio. Per il sequel vi sono ancora lo sceneggiatore Tom Parry, il regista Jim O’Hanlon e gli attori Asa Butterfield, Cora Kirk, Daniel Mays, Angela Griffin e Alex Jennings. Jane Krakowski si unisce invece al cast.

Dopo il successo del primo capitolo, Prime Video replica la storia di Natale dei fidanzati James (Asa Butterfield) e Hayley (Cora Kirk). Cosa faranno quest’anno per le feste? Riusciranno a passarle finalmente insieme?

La trama del film Il tuo Natale e il mio 2

La giovane coppia formata da Hayley e James sta crescendo e con essa la loro relazione. Nel film precedente, Hayley aveva avuto un impatto positivo sul padre di James, Humphrey. Ora però è in compagnia della nuova fidanzata, Diane, una donna di successo ma apparentemente tesa e un po’ snob. Kath e Geoff, invece, i genitori di Hayley, sono molto affezionati a James ma consapevoli delle differenze socio-economiche tra le due famiglie.

Il padre di James ha invitato i Taylor a trascorrere il Natale in una lussuosa località sciistica sulle Alpi austriache. Il problema è che Geoff, il padre di Hayley, ha insistito per gestire la prenotazione, ma qualcosa nella traduzione è andato perso. Le due famiglie finiscono così in alloggi diversi, qualitativamente molto differenti tra loro. James e Hayley riusciranno a sopravvivere anche a questo Natale?

Guarda il trailer