Su Prime Video c’è una commedia romantica moderna, sul tema della celebrità e dei social media

Vuoi guardare stasera un film sentimentale e sei un appassionato di musical? Su Amazon Prime Video c’è una commedia romantica moderna ambientata nel mondo della musica all’epoca dei social media. Si intitola Marry me – Sposami ed è interpretata da una vera popstar.

Su Prime Video una commedia romantica moderna

Marry me – Sposami è un film del 2022 diretto da Kat Coiro (C’è sempre il sole a Philadelphia, Amiche per la morte – Dead to Me). La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel scritta da Bobby Crosby.

Si tratta di una storia d’amore moderna che affronta il tema della celebrità, del matrimonio e dei social media e vede protagonisti la meravigliosa Jennifer Lopez insieme a Owen Wilson. Con loro nel cast anche la star Maluma – al suo debutto cinematografico -, John Bradley, Chloe Colman e Sarah Silverman.

La colonna sonora del film su Prime Video è da brividi (uscita in digitale e in versione CD per Sony Music). 13 brani che mescolano pop e ballad, inglese e spagnolo in una miscela di passione e sentimenti.

La trama del film Marry me -Sposami

Kat Valdez (Jennifer Lopez) è una cantante di successo, fidanzata con rock star, Bastian (Maluma). I due sono una delle coppie più sexy nel panorama discografico. Con l’arrivo del singolo di successo di Kat e Bastian, Marry Me, destinato a scalare tutte le classifiche, è previsto anche il matrimonio, una sontuosa cerimonia che si terrà al Madison Square Garden. Le nozze si terranno davanti al pubblico di fans, in una cerimonia che sarà trasmessa da diverse piattaforme.

Charlie Gilbert (Owen Wilson), professore di matematica al liceo, divorziato, è stato trascinato al concerto dalla figlia Lou, (Chloe Coleman). Quando Kat scopre, pochi secondi prima della cerimonia, che Bastian l’ha tradita con la sua assistente, la sua vita va in pezzi. Il suo sguardo incrocia gli occhi di Charlie, una faccia nella folla. In un momento di pazzia, Kat decide di sposare il timido Charlie. Le conseguenze, inaspettate, romantiche e comiche, non tarderanno ad arrivare.

Guarda il trailer